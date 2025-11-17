ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “หมื่นมิ่งมงคลไชยฯ” กรมศิลปากรนำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจัดแสดง 228 ชิ้น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ล็อบบี โรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง โรงแรมที่ประทับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยคู่สมรส และข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และประชาชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จอย่างใกล้ชิด
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหวัง ซวี่ตง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ และผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ “หมื่นมิ่งมงคลไชย สายสัมพันธ์นิรันดร: นิทรรศการโบราณวัตถุ ฉลอง ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน”
เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ รอบปฐมทัศน์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งเหวินหวา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและการติดต่อระหว่างไทย-จีน ส่วนที่ 2 ความเชื่อและศาสนา ส่วนที่ 3 ศิลปะในราชสำนัก ส่วนที่ 4 ศิลปกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน
สำหรับนิทรรศการพิเศษ “หมื่นมิ่งมงคลไชย สายสัมพันธ์นิรันดร”ฯ ร่วมดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ (กู้กง) กรุงปักกิ่ง เป็นการนำเสนอความประณีตงดงามของศิลปะไทย พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมาแต่โบราณ
ในการนี้ กรมศิลปากรได้นำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จำนวน 228 ชิ้น มาจัดแสดง โดยเนื้อหาการจัดแสดงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1.พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และการติดต่อระหว่างไทย - จีน
2.ความเชื่อและศาสนา
3.ศิลปะในราชสำนัก
4.ศิลปกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน
นับเป็นครั้งแรกที่กรมศิลปากรนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติไปจัดแสดง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมากถึง 228 รายการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ จะได้นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมากกว่า 50 รายการ มาร่วมจัดแสดงด้วย มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์จีน-สยาม และสินค้าที่ราชสำนักสยามนิยมสั่งผลิต สั่งซื้อมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณได้เปิดอาคารพระที่นั่งสำคัญของพระราชวังต้องห้าม คือ “พระที่นั่งเหวินหวา” ให้เป็นสถานที่จัดแสดงเป็นระยะเวลา 3 เดือน
เมื่อสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 887 เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศไทย