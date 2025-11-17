ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์-ข้าราชการ และชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้าฯ ส่งเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยคู่สมรส พระสงฆ์ และประชาชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ล็อบบี โรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง โรงแรมที่ประทับ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยคู่สมรส และข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และประชาชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จอย่างใกล้ชิด