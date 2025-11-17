หวิดเสียขาที่ 8 ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดกัมพูชา โชคดีระเบิดทำงานไม่เต็มที่ พบทากาวที่ชนวนหวังให้เก็บกู้ไม่ได้

ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดกัมพูชา ใกล้ปราสาทโดนตวล เคราะห์ดีระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ้ำตรวจพบกัมพูชาหยอดกาวไว้ที่ชนวนหวังไม่ให้เก็บกู้ ด้าน AOT ถึงขั้นเอ่ยว่า “คุณโชคดีมาก”
วันนี้ (17 พ.ย. 68) คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย ASEAN Observer Team-Thailand หรือ AOT ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อสังเกตการณ์ และรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงบริเวณจุดประจำการปราสาทโดนตวล ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทหารกัมพูชาลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดจนทำให้กำลังพลหนึ่งนายประสบเหตุ เคราะห์ดีที่ทุ่นระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ
พันตรี ผดุงเดช พ่อค้าช้าง รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ตน และกำลังพลรวมทั้งหมด 7 นายเข้าพื้นที่ไปลาดตระเวน ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยลาดตระเวนแล้ว เนื่องจากมีรายงานว่ากัมพูชาลักลอบเข้ามาในพื้นที่ โดยจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณสามแยก ซึ่งทหารกัมพูชาจะสามารถเดินขึ้นมาใกล้กับบริเวณสามแยกนี้ได้
โดยนาทีที่เกิดเหตุมีทหารนายหนึ่งเดินข้ามทุ่นระเบิดดังกล่าวไป แต่กำลังพลที่เดินตามเป็นนายที่สองเหยียบทุ่นระเบิดเข้าอย่างจังจนมีเสียงดังตูม และมีควันพุ่งขึ้นมาจากจุดดังกล่าว เหตุนี้จึงมีการสั่งกำลังถอยร่นออกจากพื้นที่เพื่อที่จะกลับมารายงานให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบ
วันรุ่งขึ้น (21 ต.ค. 68) ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าตรวจสอบพบทุ่นระเบิดทั้งหมด 4 ทุ่น เป็นทุ่นระเบิดใหม่ชนิด PMN 2 ซึ่งขณะเก็บกู้วัตถุระเบิดยังพบว่า ดินขยายการระเบิด หรือภาษาชาวบ้านคือบริเวณชนวน มีการหยอดกาวเอาไว้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้วางไม่ต้องการให้เก็บกู้ เพราะหากเก็บกู้แล้วถอดชนวนออกอาจจะระเบิดคามือ
พลจัตวา ซัมซุล ริซาล มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ในฐานะหัวหน้าคณะ AOT ฝ่ายไทย ถึงกับเอ่ยว่า "คุณโชคดีมาก"