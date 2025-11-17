ป้าร้านค้าด่าลูกค้า "ไม่ฉลาด" ที่ตึกแดง ก่อนโดนโต้กลับเดือด สุดท้ายอ้างล้อเล่น

ป้าด่าลูกค้า "ไม่ฉลาด-ไม่มีเงินอย่าเดินจับ" ที่ตึกแดง ก่อนโดนลูกค้ามาโต้เดือด สุดท้ายอ้าง "ล้อเล่น"
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยผู้โพสต์เผยว่า
ได้พาครอบครัวไปเดินเที่ยวที่ตึกแดง และได้แวะดูสินค้าในร้านค้าแห่งหนึ่ง เมื่อหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาให้ลูกดู คุณป้าได้ตะโกนว่า "ไม่รู้ถามได้นะจะได้ฉลาด" และเมื่อผู้เล่าตอบกลับว่า "ถ้าอยากรู้เดี๋ยวถามนะคะ" คุณป้าก็พูดต่อว่า "อยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ถามสิคะจะได้ฉลาด นั่นมันกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นเหรอ"
ผู้เล่าจึงกล่าวขอโทษที่คุณป้าอ้างว่ามีป้ายห้ามจับ แต่ตนเองไม่เห็น พบเห็นเพียงป้ายขอบคุณที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้เล่าจึงเดินหนีออกมา แต่เนื่องจากร้านของคุณป้าอยู่ใกล้กับร้านขายกล้องที่ครอบครัวกำลังดูอยู่ คุณป้าจึงเดินไปนินทาผู้เล่ากับร้านค้าบริเวณใกล้เคียง โดยกล่าวหาว่าผู้เล่าหยิบของแล้วไม่ปิด ทั้งที่ผู้เล่าถือของอยู่หลายอย่าง
เมื่อผู้เล่าได้ยินการนินทา จึงเดินกลับไปโต้ตอบตามที่ปรากฏในคลิป โดยผู้เล่าระบุว่า คุณป้าได้พูดด้วยว่า "ไม่มีเงินอย่ามาเดินจับเล่นด้วย" และเมื่อคุณป้าเห็นผู้เล่าโต้กลับอย่างจริงจัง จึงเปลี่ยนท่าทีเป็นกล่าวว่า แค่ล้อเล่น และขอโทษที่เสียงดัง ผู้เล่าสรุปว่า การที่คุณป้าด่าลูกค้าว่าโง่-ไม่ฉลาด แล้วอ้างว่าล้อเล่นนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และการที่ตนเองโต้กลับอย่างเสียงดังก็เป็น "แค่การล้อเล่น" เช่นกัน
ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดวิวแล้วกว่า 5 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก และมีการแชร์ประสบการณ์ของตนเองว่าเคยเจอป้ารายนี้มีพฤติกรรมเช่นนี้เหมือนกัน