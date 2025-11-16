ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.69 ในเวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง ไปยังศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์
ฮิวแมนนอยด์กรุงปักกิ่ง ณ ที่นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กรุงปักกิ่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และการจัดแสดงต่าง ๆ อาทิ วีดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของจีน โฮโลแกรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์รุ่นต้นแบบ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และการสาธิตหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่น “เทียนกง” เดินบนพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น พื้นหญ้า พื้นกรวด พื้นทราย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการจัดแสดงหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ งานด้านอุตสาหกรรม งานด้านการแพทย์ การเลียนแบบพฤติกรรมของคนและสิ่งมีชีวิต และงานบริการต่าง ๆ เช่น ชงกาแฟ พนักงานต้อนรับ ตลอดจนหุ่นยนต์ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง โรงแรมที่ประทับ