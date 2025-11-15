เบื้องหลังนัดกระชับมิตร! “บอย ท่าพระจันทร์” เผยจุดเริ่มต้นสร้างตำนาน ”หมอนทอง“ ยืนยันชื่นชมจากใจ

"บอย ท่าพระจันทร์" เซียนพระและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาโพสต์เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดของปรากฏการณ์ "ทีมหมอนทองวิทยา" ที่สร้างกระแส "สนามแตก" สองครั้งซ้อน โดยเจ้าตัวเผยว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความบังเอิญในไลฟ์หลังมี FC เล่าถึงทีมฟุตบอลจากแปดริ้วที่มีโค้ชขับรถสองแถวขนนักบอลมาแข่ง ซึ่งความพยายามนี้ได้ดึงดูดให้ บอย ท่าพระจันทร์ เข้าไปในสนาม ก่อนที่คลิปสัมภาษณ์สั้น ๆ จะกลายเป็นไวรัล 10 ล้านวิว นำไปสู่การจัดแมตช์กระชับมิตรกับทีม VIP ที่สามารถระดมเงินสนับสนุนให้โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้ถึง 560,000 บาท
จากกรณี โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่มี อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เป็นโค้ชและขับรถขนฝัน ทะลุถึง รอบรองชนะเลิศ ก่อนแพ้ โรงเรียนอบจ. ชัยนาท 1-2 ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมที่สนามศุภชลาศัย จนสนามแตก
ก่อนที่ บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดังจะจัดการแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างทีมหมอนทองวิทยาปะทะทีมบอยท่าพระจันทร์ ซึ่งผลการแข่งขันจบลงด้วย หมอนทองวิทยา แพ้ VIP บอยท่าพระจันทร์ 2-3 โกยเงิน 560,000 บาท
ล่าสุด วันนี้ ( 15 พ.ย. ) “บอย ท่าพระจันทร์“ ออกมาโพสต์ข้อความ เผย เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากความบังเอิญและกระแสโซเชียลมีเดียที่ทำให้ "บอย ท่าพระจันทร์" เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสร้างกระแสให้กับ "ทีมหมอนทอง" จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีผู้ชมจำนวนมาก โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“#ปฐมบทของทีมหมอนทองและทีมบอยท่าพระจันทร์
เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในไลฟ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 วันนั้นมี FC ถามผมว่า “พี่บอยตามบอล 7 สีไหม?” ผมตอบไปตรง ๆ ว่า ไม่เคยดูเลยสักครั้ง
จากนั้น FC ก็เล่าให้ฟังว่า มีทีมหนึ่ง “นั่งรถสองแถวมาแข่งบอลจากแปดริ้ว” ผมฟังแล้วก็ยังงงว่า นั่งสองแถวมาแข่งจริงเหรอ?
FC บอกว่า โค้ชเป็นคนขับรถสองแถว พานักบอลมาเตะเอง ผมยิ่งงงกว่าเดิม แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร
ทีมงานผมบอกต่อว่า “ทีมหัวหินบ้านพี่เข้ารอบนะ”
ผมก็เลยตัดสินใจว่า งั้นไปเชียร์บอลดีกว่า!
และนั่นคือเหตุผลที่ผมไปสนามศุภชลาศัยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
พอไปถึงสนาม ก็มีน้องเจ้าของแบรนด์เสื้อ #compass ที่สนับสนุนทีมหมอนทอง มากว่า5ปี มาสัมภาษณ์ว่า
“พี่เชียร์ทีมไหนครับ?”
ผมตอบไปว่า “มาเชียร์หัวหิน แต่เพิ่งแพ้ไปเมื่อกี้… แล้วจะเชียร์หมอนทองต่อ เพราะทีมนี้ต้องพยายามมากกว่าทีมอื่น ด้วยบุคลากรและโค้ชที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนัก”
น้องสัมภาษณ์บอกว่า “อาจารย์สกลเก่งมากนะครับ”
ผมก็ต้องรีบบอกเลยว่า ผมไม่รู้จักอาจารย์สกลจริง ๆ
แต่ผมชื่นชมจากใจ เพราะเห็นความพยายามของน้อง ๆ และโค้ชที่ต้องขับสองแถวพาทีมมาแข่งทุกนัด
คลิปสัมภาษณ์นั้นถูกตัดต่อสั้น ๆ จนคนดูทะลุ 10 ล้านวิว และกลายเป็นจุดที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก ทีมหมอนทอง มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น วันนั้นหมอนทองชนะอัสสัมชัญศรีราชา 6–3 กลายเป็นเหมือน “การล้มยักษ์” อย่างแท้จริง
น้อง ๆ ในทีมบอยท่าพระจันทร์อย่าง Getซัง และแม็กโยนเหรียญ ก็ช่วยกันเล่าเรื่องราว ผู้เล่น และสีสันของทีมหมอนทอง จนชื่อทีมกลายเป็นกระแสแบบก้าวกระโดด
คืนนั้นเอง วันที่ 6 พฤศจิกายน
ทีมงานจากแปดริ้วติดต่อมาว่า
ขอจัดแข่ง ทีมหมอนทอง VS ทีมบอยท่าพระจันทร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
พร้อมทีม VIP แปดริ้ว มาเจอแบบ 5 รุม 1
ผมตอบกลับไปทันทีว่า
“จัดไปครับ ”
หลังจากนั้นผมก็โพสต์ต่อเนื่องในโซเชียล
ยิ่งทำให้คนรู้จักทั้งทีมหมอนทองและทีมบอยท่าพระจันทร์มากขึ้น
จนวันที่ไปเตะที่สนามศุภชลาศัย ฝูงชนหลั่งไหลเข้ามาเชียร์กันแบบ #สนามแตก
เกิดภาพประวัติศาสตร์ที่ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น
และไม่นานหลังจากนั้น
ทีมบอยท่าพระจันทร์ก็ได้ดวลกับทีมหมอนทองจริง ๆ
และสนามแตกอีกครั้งที่เมืองแปดริ้ว
ครั้งที่สองของตำนานนี้
ผมต้องขอชื่นชม
จัดโดย คุณ ฐิติโชติ เปี่ยมถาวรพจน์
(ประธามชมรมพระเครื่องจังหวัดฉะเชิงเทรา) ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมถึง อาจารย์สกลและน้อง ๆ ทีมหมอนทอง
แม้จะเหนื่อยล้ากับการเดินสาย ไม่ได้พัก ไม่ได้ซ้อม
#แต่ทุกคนก็ทำได้สุดยอดมาก
กีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา
แต่สิ่งที่น้อง ๆ ได้กลับไปคือประสบการณ์
ได้พบปะพี่ ๆ อดีตทีมชาติ อดีตนักเตะสโมสรที่รวมตัวกันเล่นด้วยกันกับผม มากว่า5ปี
และที่สำคัญ…ได้เจอกับผม #บอยท่าพระจันทร์
ผมเชื่อจริง ๆ ว่าน้อง ๆ เหล่านี้ อนาคตไกล
ถ้ามีวินัย ขยันฝึกซ้อม และไม่ทิ้งความตั้งใจ
ผมเชื่อว่าทุกคนจะไปถึงฝันของตัวเองได้แน่นอน
ปล. บันทึกเรื่องราวชิ้นสำคัญในชีวิตของผม บอยท่าพระจันทร์“