จบดราม่า! เพจ "นักเกรียน เทพศิรินทร์" ขอโทษ "วัน อยู่บำรุง" ปมโพสต์ "อัดฉีด (ยุง)" ก่อนศึก "จตุรมิตรฯ

"อัสสัมชัญ" เตรียมเป็นเจ้าภาพ "จตุรมิตรสามัคคี" ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก พร้อมลงสนาม 15-22 พ.ย. 2568 ท่ามกลางบรรยากาศลูกผู้ชายสี่สถาบัน! แต่ก่อนระเบิดแข้งเกิดดราม่าร้อนฉ่า เมื่อเพจ "นักเกรียน เทพศิรินทร์" โพสต์แซว "วัน อยู่บำรุง" ศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ ด้วยประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องสุขภาพ จนเจ้าตัวลั่น "ไม่โอเค เสียใจ ถูกบูลลี่" ชี้การกีฬาไม่เกี่ยวการเมือง ก่อนที่เพจต้นเรื่องจะรีบโพสต์ขอโทษ พร้อมยอมรับ "รู้เท่าไม่ถึงการณ์" จบประเด็นขัดแย้งด้วยการให้อภัย เตรียมกลับสู่โหมดสี่พี่น้องร่วมสถาบัน
การแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี "จตุรมิตรสามัคคี" ครั้งที่ 31 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2568 หรือ ปี 2025 ได้รับเกียรติให้โรงเรียนอัสสัมชัญ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ในวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน ณ สนามศุภชลาศัย ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น หลังเมื่อวันที่ 14 พ.ย. เพจ "นักเกรียน เทพศิรินทร์" ออกมาโพสต์ข้อความว่า
"วัน อยู่บางบอน ประกาศอัดฉีด (ยุง) ถ้าเทพศิรินทร์เป็นแชมป์"
ต่อมา "วัน อยู่บำรุง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ผมไม่โอเคกับโพสนี้ ผมเสียใจ นี่มันการกีฬาของสี่พี่น้องจตุรมิตร ไม่เกี่ยวการเมือง บูลลี่ผมเหรอ ผมเสียใจ ผมรักเพื่อนพ้องน้องพี่จตุฯทุกท่าน หลังจากผมจบจากสวนฯเวลามีจตุฯผมนี่แมร่งต้องไปเฝ้าที่สยามสแควร์คอยดูแลไม่ให้สวนกับเทพตีกัน...เหนื่อยชิหายเสี่ยงเจ็บตัวด้วย
ใครไม่เคยเป็นไข้เลือดออกไม่รู้หรอกว่าทรมานแค่ไหน
ต่อมา เพจ "นักเกรียน เทพศิรินทร์" ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ โดยได้ระบุข้อความว่า
"เพจนักเกรียน ขอโทษป๋าวัน
สำหรับโพสต์ที่ผ่านมา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จริงๆ เลิกแล้ว กับการแซวประเด็นที่สุ่มเสี่ยงและไม่เหมาะสม ขอโทษจริงๆ ครับ"
ซึ่งทาง วัน อยู่บำรุง ก็ได้แชร์โพสต์พร้อมระบุข้อความว่า ขอขอบคุณเพื่อนรัก