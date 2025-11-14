xs
xsm
sm
md
lg

ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ จัดงาน OPP (Opportunity Presentation Program) รวมพลังนักธุรกิจทั่วไทย ร่วมฟังเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้นำมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ซูเลียนก่อนก้าวสู่ปีใหม่ เพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจและเปิดวิสัยทัศน์ความสำเร็จครั้งใหญ่ โดยมีนักธุรกิจจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนกระแสความเชื่อมั่นในแบรนด์ซูเลียนที่ยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความรู้และแรงบันดาลใจจาก วิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ RCD วิลินรัตน์ ยานยา, RCD ไพบูลย์ เมืองอุดม และ CDM ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย ที่ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัล พร้อมชี้แนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพรวมของธุรกิจซูเลียนในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน

นายณัชชานนท์ จุลล์จักรวงศา Chief Marketing Officer (CMO) ประกาศวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตขององค์กรในปีหน้า โดยกล่าวว่า“ซูเลียนเชื่อมั่นในพลังของผู้คน และเราไม่เพียงมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น แต่เรายังสร้าง ‘โอกาส’ ให้ทุกคนสามารถเติบโต มีอิสระทางการเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเดินหน้าพร้อมทุกคน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความตื่นเต้น คำกล่าวของผู้บริหารได้เรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้เข้าร่วมงาน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของซูเลียนในฐานะองค์กรที่มั่นคง เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกับนักธุรกิจทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการจับรางวัล อั่งเปาเงินสด และ ของที่ระลึกสุดพิเศษ มอบให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน เป็นการส่งต่อความโชคดีและแทนคำขอบคุณจากใจซูเลียน ที่ไม่เพียงสร้างธุรกิจ แต่ยังสร้าง “สายสัมพันธ์แห่งโอกาส” ให้ทุกคนได้ร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

กิจกรรม OPP ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์สำคัญของซูเลียนในการตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่มุ่งมั่นพัฒนา เติบโต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม











ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี
ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี
ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี
ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี
ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น