ซูเลียน” ปลุกพลังนักธุรกิจ เปิดเวที OPP จุดประกายวิสัยทัศน์ CMO สู่เส้นทางความสำเร็จปลายปี

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ จัดงาน OPP (Opportunity Presentation Program) รวมพลังนักธุรกิจทั่วไทย ร่วมฟังเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้นำมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ซูเลียนก่อนก้าวสู่ปีใหม่ เพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจและเปิดวิสัยทัศน์ความสำเร็จครั้งใหญ่ โดยมีนักธุรกิจจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนกระแสความเชื่อมั่นในแบรนด์ซูเลียนที่ยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความรู้และแรงบันดาลใจจาก วิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ RCD วิลินรัตน์ ยานยา, RCD ไพบูลย์ เมืองอุดม และ CDM ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย ที่ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัล พร้อมชี้แนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพรวมของธุรกิจซูเลียนในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน
นายณัชชานนท์ จุลล์จักรวงศา Chief Marketing Officer (CMO) ประกาศวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตขององค์กรในปีหน้า โดยกล่าวว่า“ซูเลียนเชื่อมั่นในพลังของผู้คน และเราไม่เพียงมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น แต่เรายังสร้าง ‘โอกาส’ ให้ทุกคนสามารถเติบโต มีอิสระทางการเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเดินหน้าพร้อมทุกคน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความตื่นเต้น คำกล่าวของผู้บริหารได้เรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้เข้าร่วมงาน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของซูเลียนในฐานะองค์กรที่มั่นคง เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกับนักธุรกิจทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการจับรางวัล อั่งเปาเงินสด และ ของที่ระลึกสุดพิเศษ มอบให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน เป็นการส่งต่อความโชคดีและแทนคำขอบคุณจากใจซูเลียน ที่ไม่เพียงสร้างธุรกิจ แต่ยังสร้าง “สายสัมพันธ์แห่งโอกาส” ให้ทุกคนได้ร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
กิจกรรม OPP ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์สำคัญของซูเลียนในการตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่มุ่งมั่นพัฒนา เติบโต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม