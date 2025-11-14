UTCC นำผู้ประกอบการ OTOP 20 แบรนด์ เดินทางร่วมงาน “Heart to Heart Connection Program” ณ มณฑลยูนนาน ในโอกาสครบรอบ 50 ปีมิตรภาพไทย–จีน และยกระดับสินค้าชุมชนสู่เวทีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (iUTCC) นำผู้ประกอบการ OTOP 20 รายที่ผ่านการคัดเลือก เปิดงานวันแรกของโครงการ Heart to Heart Connection Program ณ Yunnan Open University เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ความร่วมมือไทย–จีน และฉลองวาระ 50th Anniversary of Diplomatic Relations: Thailand–China Celebration พร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีนานาชาติ เพื่อเป้าหมายด้าน Partnership for the Goals, Work and Economic Growth, Communities, และ Sustainable Development Goals (SDGs)
พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของมณฑลยูนนาน ได้แก่ Mr. Liu Gang, Member of the Party Leadership Group, Yunnan Provincial Department of Education , Mr. Wang Yuan, Director, Department of International Cooperation and Exchange , Mr. Nian Huakun, Intangible Cultural Heritage Division, Yunnan Provincial Department of Culture and Tourism , Mr. Han Yi, Deputy Director, Division of Foreign Economic Cooperation, Yunnan Provincial Department of Commerce
พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Yunnan Open University Mr. Yu Ganqian, President , Mr. Luo Guoquan, Secretary of the Party Committee รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานการทูต ได้แก่ Ms. Siriwadee Ngamwiseschaikul, Deputy Consul-General, Royal Thai Consulate-General in Kunming , Mr. Chai Tanichanan, Honorary President, Thai Beijing Business Association , คณะกงสุลใหญ่จาก ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม , ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาพันธมิตร ได้แก่ IIC University of Technology (Cambodia) และ Hanoi Open University (Vietnam)
ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณฉัตรชัย ตั้งกุลไพศาล ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) กล่าวเปิดงาน โดยสะท้อนบทบาทของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือไทย–จีนในการขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน
ถัดมาเป็นคำกล่าวของ ดร.ศศิรินทร์ สายะสนธิ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Yunnan Open University โดยเน้นภาพรวมของการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาสินค้าชุมชน และการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย–จีนในวาระครบรอบ 50 ปี
ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย–จีนที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในโอกาสนี้ คณะผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ราย ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ภายในงานอย่างโดดเด่น ดังนี้
1. ตุ๊กตา 3 ผีเฮา พาเที่ยวเลย – จ.เลย
2. กางเกงอัตลักษณ์พะเยา – จ.พะเยา
3. MAMU Jewelry – จ.สระบุรี
4. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส – จ.อยุธยา
5. ผ้าพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติ Eco Print – จ.กำแพงเพชร
6. ผ้ามัดย้อมลายปะการัง – จ.สมุทรสาคร
7. บาติก เดอ นารา (ผ้าบาติกและงานหัตถกรรม) – จ.ปัตตานี
8. Natural Color Hand-Painted Products – จ.ระยอง
9. Art Toy Story Phitakhon – จ.เลย
10. ของตกแต่งบ้านจากหินอ่อน – จ.สระบุรี
11. ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยจากผ้า (มาลัยตุ้มพุ่มเล็ก, ธูปเทียนแพจิ๋ว) – จ.กำแพงเพชร
12. Precious Products Jewelry – จ.สมุทรสาคร
13. NETRA INDIGO (กระเป๋า ของที่ระลึก กระเป๋าจิ๋ว “ช้างไทยนำโชค” จากผ้าฝ้ายย้อมคราม) – จ.สกลนคร
14. สินค้าลายผ้าอัตลักษณ์ระยอง – จ.ระยอง
15. กระจูดบ้านเรา Original – จ.พัทลุง
16. ปิยาสีลา (Piyasila) – จ.เพชรบูรณ์
17. บริษัท ปากาม้า (ไทยแลนด์) จำกัด – จ.นครปฐม
18. KALA1TA – จ.สุพรรณบุรี
19. ประเทืองเครื่องเขิน – จ.เชียงใหม่
20. UTCC Booth – คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship School) และ ผ้าจันเสน OTOP จ.นครสวรรค์
ผู้ประกอบการทั้งหมดได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจ ชุมชนธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรในประเทศจีน พร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจและศึกษาตลาดอย่างใกล้ชิด
ก้าวใหม่ของสินค้าชุมชนไทยในตลาดจีน
งานวันแรกของ Heart to Heart Connection Program นับเป็นก้าวสำคัญของการต่อยอดสินค้าชุมชนไทยสู่เวทีจีน นำพา OTOP ไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศภารกิจตลอดโครงการจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างไทย–จีน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือระดับนานาชาติในยุคปัจจุบัน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:https://iutcc.utcc.ac.th/en/#news