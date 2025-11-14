“โบกี้ไลอ้อน” เผยอุทาหรณ์ หลังพบกระดูก-เศษไม้ในอาหารสุนัขยี่ห้อดัง ทำน้องหมาป่วยหนัก

โบกี้ไลอ้อน นักร้องชื่อดัง โพสต์เตือนภัยหลังน้องหมาอายุ 11 ปี ปวดท้องรุนแรง อ้วก 10 ครั้ง ตรวจพบวัตถุแข็งคล้ายกระดูกและเศษไม้ในกระเพาะอาหาร คาดปนมากับอาหารสุนัขที่ซื้อจากช่องทาง Official ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาและรอตรวจสอบจากแบรนด์
วันนี้ (14 พ.ย.) เกิดกระแสวิพากษ์ในโลกออนไลน์ หลัง โบกี้ไลอ้อน หรือ พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ นักร้องชื่อดัง ออกมาโพสต์ผ่านไอจี เล่าเหตุการณ์ที่น้องหมาของเธอเกิดอาการป่วยรุนแรง ภายหลังจากกินอาหารสุนัขชนิดเปียกยี่ห้อหนึ่งที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ โดย โบกี้เผยว่า “น้องหมาของเธออายุ 11 ปี ปกติระวังเรื่องการกินมาก และไม่เคยมีประวัติการกินสิ่งแปลกปลอม แต่ภายหลังจากทานอาหารเปียกล็อตดังกล่าว กลับมีอาการปวดท้องและอาเจียนอย่างหนักกว่า 10 ครั้ง ต้องพบสัตวแพทย์
โดย ผลตรวจจากการ X-ray, ส่องกล้อง และอัลตร้าซาวด์ พบว่ามีวัตถุแข็งลักษณะคล้ายกระดูกและเศษไม้จำนวนมากอยู่ในกระเพาะอาหาร ทั้งสีขาวแข็งคล้ายปูน และสีดำคล้ายไม้ แม้แพทย์จะทำการล้างท้องแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ตกค้างอยู่ ต้องรักษาต่อเนื่อง
ทั้งนี้ โบกี้เผยเพิ่มเติมว่า ”อาการเกิดขึ้นหลังจากทาน อาหารสุนัขยี่ห้อดังที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ และยืนยันว่าน้องหมาไม่ได้รับอาหารอื่นที่อาจเป็นต้นเหตุ โดยอาหารที่แกะออกมาก็มีชิ้นส่วนแข็งปะปนให้เห็นชัดเจน
หลังแจ้งทางแบรนด์ เจ้าของระบุว่าทางบริษัทได้นำอาหารดังกล่าวกลับไปตรวจสอบ และพบสิ่งแปลกปลอมแข็งจริง ซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม
โบกี้ไลอ้อนทิ้งท้ายว่า อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ในการเลือกอาหารสุนัข พร้อมขอบคุณทีมสัตวแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และหวังว่าน้องหมาจะหายดีในเร็ววัน”