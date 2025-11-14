เด็กขอฟิตเนสสะเทือนนโยบาย! “โค้ชเป้ง” วอน โรงเรียนเร่งพัฒนาฟิตเนสเด็กและอัปสกิลครูพละ

กรณีเด็กนักเรียนขอฟิตเนส โค้ชเป้งสะท้อนปัญหาใหญ่ ระบบป้องกันสุขภาพเด็กไทยยังอ่อนแอ แม้ WHO แนะนำให้ฝึกความแข็งแรงตั้งแต่อายุ 5 ขวบมานานแล้ว
จากกรณี ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้การต้อนรับนักฟุตบอลและโค้ช โรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.น้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ก่อนที่ นักกีฬาจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา แจ้งกับ รมต.นฤมล ว่ายังขาดแคลนหอพักนักเรียน ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ห้องฟิตเนส และอาคารฝึกซ้อมที่ยังไม่เพียงพอ ก่อนจะมีการมอบหมายให้ทาง สพฐ. เตรียมจัดงบประมาณลงไปดูแลเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด วันนี้ (14 พ.ย.) เพจ “Ez2fit” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเด็กนักเรียนขอ “ห้องฟิตเนส” จาก รมว.ศึกษาธิการ โดยย้ำว่าการฝึกความแข็งแรงสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพราะช่วยพัฒนากระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท สมอง และลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ไทยยังไม่บรรจุในนโยบายอย่างจริงจัง
ผู้โพสต์ยังชี้อีกว่า การจัดอุปกรณ์ฟิตเนสไม่จำเป็นต้องแพง เพียงมี rack squat และบาร์เบลราคาประหยัดก็เพียงพอให้เด็กทั้งทีมฝึกได้ ส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอัปเดตความรู้ครูพละและโค้ช ซึ่งสามารถอบรมออนไลน์ได้ทั่วประเทศ พร้อมหวังว่าผู้มีอำนาจจะพัฒนาระบบพื้นฐานด้านสุขภาพเด็กอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
““ฟิตเนสครับ ห้องฟิตเนส” น้องเตตอบหลังจากถูกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการถามว่าอยากได้อะไร “ขอวันนี้ ได้หมดเลยนะ”
ซึ่งขอตัดประเด็นดราม่าเรื่องที่ทางหน่วยงานรัฐจะมอบให้โรงเรียนนี้เหมาะสมหรือไม่ไปก่อน
สิ่งที่ผมอยากพูดถึงคือ
1.การฝึกความแข็งแรงสำหรับเด็ก(ตั้งแต่ 5 ขวบ)เป็นหนึ่งในคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก เพราะการฝึกความแข็งแรง ช่วยทำให้มวลกระดูกแข็งแรง ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดี ทำให้ระบบประสาทพัฒนาเต็มที่ พัฒนาสมอง ทำให้นักกีฬามีแรงระเบิด ทำให้เส้นเอ็นแข็งแรงป้องกันการบาดเจ็บ ซึ่งเมืองไทยยังไม่เคยนำมาประชาสัมพันธ์หรือใส่ไว้ในนโยบาย
2.ตอนนี้ระบบสาธารณสุขทั่วโลกน่าจะกำลังจะรับไม่ไหว เนื่องจากปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย ต่อให้พยายามหาเทคโนโลยียาดีขนาดไหน แต่ถ้ายังมีคนป่วยหน้าใหม่มากขึ้นทุกวัน ยังไงระบบการรักษาก็จัดการไม่ทัน
มันเหมือนการแก้ปัญหาน้ำเน่าด้วยการทุ่มงบไปที่การบำบัด แต่เจียดงบเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันการทิ้งของเสียลงแม่น้ำลำคลอง
ซึ่งการจะป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายที่ต้นเหตุก็คือ การทำให้เด็กๆโตขึ้นมาอย่างสุขภาพดีแข็งแรง
ซึ่งในรายงาน Strength and conditioning in schools: a strategy to optimise health, fitness and physical activity in youths นี้เค้าก็บอกว่า ในเมื่อไกด์ไลน์ก็มีมาตั้งนานแล้วว่าการฝึกสร้างความแข็งแรงมีประโยชน์มากมาย จัดการปัญหาเรื่องโรคอ้วนและเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย แต่รัฐบาลกลับไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้กับเยาวชนเท่าที่ควรเลย
โดยโรงเรียนควรเป็นเจ้าภาพให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงตั้งแต่เด็ก
3. ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องฟิตเนสหรูหรา ปกติอุปกรณ์ฟิตเนสราคาเครื่องละอย่างน้อย 20,000 บาท จะซื้อทั้งชุดก็หลักแสนถึงหลายแสนบาท ฝึกได้กล้ามเนื้อเดียว แต่ถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ได้ดี มีแบบแผนการฝึกที่ถูกต้อง ซื้อเพียง rack squat และบาร์เบลพร้อมแผ่นน้ำหนัก 20,000 - 40,000 บาทก็เพียงพอที่จะจัดอุปกรณ์ให้เด็กสามารถฝึกได้ทั้งทีมกีฬาหรือทั้งห้องเรียน 20-40 คน
ดูคลิปได้ในตัวอย่าง ( 1 ชุด rack ฝึกได้ 4-6 คน สบายๆ)
4. สิ่งสำคัญคือ อัพเดทความรู้โค้ช ครูพละในการสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนกว่า ซึ่งปัจจุบันสามารถอบรมเพิ่มทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ
สุดท้ายหวังว่าผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จะมาพัฒนาพื้นฐานทั้งระบบบ้างนะครับ
โค้ชเป้ง“