จวก "เขมรการละคร" จ้อสื่อกลางห้อง ICU ขณะคนป่วยยังนอนโคม่า โมเมกล่าวหาทหารไทยใช้ปืน RPD ยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จวก "เขมรการละคร" หมอและนักการเมืองกัมพูชาให้สัมภาษณ์สื่อกลางห้อง ICU ขณะผู้ป่วยยังนอนโคม่ายังไม่พ้นวิกฤต ใส่ร้ายไทยว่าใช้ปืนกลเบา RPD ยิง ทั้งที่ในความเป็นจริงกองทัพไทยไม่มีปืนชนิดนี้ใช้งาน

วันนี้(13 พ.ย.) เพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปและภาพนักการเมืองกัมพูชาเข้าเยี่ยมประชาชนที่อ้างว่าได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จากการถูกทหารไทยยิงเมื่อวันที่ 12 พ.ย. และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น อำเภอมงคลบุรี จังหวัดบันทายมีชัย พร้อมระบุข้อความว่า

"เหมนการละครจัด! หมอ-นักการเมืองให้สัมภาษณ์นักข่าวกลางห้อง ICU ระหว่างทำการรักษาพลเรือนกัมพูชาทั้ง 3 รายที่อ้างว่าพวกเขาอยู่ในอาการโคม่าและยังไม่พ้นวิกฤต หลังถูกทหารไทยใช้ปืนกลเบาโซเวียต RPD ยิx ชาวบ้านในชุมชนบ้านเปรยจัน จนเสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 3 ราย

ข้อเท็จจริง

1. ทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็ก AK-47 ยิงเข้ามาฝั่งไทย กว่า 30 นัด เพื่อสร้างสถานการณ์และยังกราดยิx พลเรือนตนเอง ก่อนป้ายสีทหารไทย อย่างไรก็ตาม กองกำลังบูรพาได้ยิxเตือนทหารกัมพูชา และดำเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง

2. กองทัพไทยเลือกประจำการปืนกลเบาที่มาจากมาตรฐานของกลุ่มประเทศนาโต (NATO) เป็นหลัก โดยไม่เคยมีประวัติการประจำการปืนกลเบาที่มาจากมาตรฐานโซเวียต เช่น รุ่น RPD (Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova) ในการใช้งานอย่างเป็นทางการ















