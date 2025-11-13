﻿เปิดไทมไลน์กัมพูชาสร้างสถานการณ์ ก่อนเล่นบทเหยื่อโร่ฟ้องชาวโลก

เปิดไทมไลน์กัมพูชา สร้างสถานการณ์ เปิดฉากยิงใส่บ้านหนองหญ้าแก้ว ป่วนทหารไทย 10 นาที ยั่วให้ทหารไทยตอบโต้ แล้วอ้างว่าชาวกัมพูชาเสียชีวิตบาดเจ็บ ทุกหน่วยงานขานรับออกแถลงการณ์ฟ้องชาวโลก
จากกรณีวานนี้ (12 พ.ย.68) เวลา 16.10 น. ได้เกิดเหตุการใช้อาวุธปืนยิงมาจากฝั่งกัมพูชา มายัง บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยคาดว่าเป็นอาวุธปืนเล็ก AK-47 จำนวนประมาณ 30 นัด โดย กกล. บูรพา ได้ยิงเตือนและดำเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง ตรวจสอบฝ่ายไทยไม่ได้รับการสูญเสีย ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่ามีพลเรือนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย และรีบตีข่าว รวมทั้งออกแถลงการณ์ประณามไทยในเวทีระหว่างประเทศทันที โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้
เวลา 16.05 น.ฝ่ายกัมพูชา ใช้อาวุธปืนยิงข้ามแดนจากบ้านไพรจัน เข้ามายังฝ่ายไทย บริเวณบังเกอร์ จต.ส.34 - 35 ในพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยฝ่ายไทยได้ทำการยิงตอบโต้กลับ 22 นัด
เวลา 16.20 น. ผบ.ร้อย.ลว.5 แจ้ง มว.1 ร้อย.ลว.5 พื้นที่บ้านโชคชัย(ติดพื้นที่บ้านหนองจาน) กำลังพลชุดสนับสนุนมาถึง และให้กำลังพลเข้าประจำหลุมบังเกอร์
16.32 น. สำนักข่าว Grand News ของกัมพูชารายงานอ้างว่า ทหารไทยเปิดฉากยิงพลเรือนในหมู่บ้านไพรจัน ต.โอไบชัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย ส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บ 5 ราย
16.40 น. นายอุม ราตรี ผวจ.บันทายมีชัย เปิดเผยกับ สำนักข่าว Fresh News ว่า ทหารไทยใช้อาวุธปืนยิง ข้ามแดนเข้าสู่ดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา ในพื้นที่ บ.ไปรจัน ประชาชนกัมพูชาบาดเจ็บ จำนวน 5 คน
เวลา 17.00 น. หน่วย ปชด.503 พื้นที่ตรงข้าม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว สั่งการ นขต.ว่าให้ เตรียมพร้อมรบ 100 %
พร้อมกับทาง โฆษก จ.บันทายมีชัย ออกแถลงข่าวระบุว่า ทหารไทยใช้ปืน RPD ยิงประชาชนกัมพูชา
ในเวลาเดียวกัน ทาง พล.ท.หญิง มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม กัมพูชา แถลงว่า ไทยเปิดฉากยิงโจมตีใส่พลเรือนชาวกัมพูชา ผู้บาดเจ็บ 5 คน หลังจากที่กองทัพไทยได้กระทำการยั่วยุต่อเนื่อง
เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่กัมพูชาอพยพราษฎรบ้านไพรจัน ออกไปยังพื้นที่หลุมหลบภัยริมถนนหมายเลข 58 มีรถยนต์พยาบาล และรถยนต์หน่วยงานรัฐ จำนวนหลายคันจอดรอในวัดไพรจัน
เวลา 18.30 น. กลุ่มสื่อมวลชน กัมพูชาทยอยเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่วัดไพรจัน พร้อมกับทาง ดร.ปานแข็ม บุนทอน รมช.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา อ้างว่าตนสังเกตการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ทหารไทยได้ตะโกนด่าฝ่ายกัมพูชา ต่อมา ได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในเขตกัมพูชา
เวลา 18.37 น. ฮุน มาแนต นายกฯ กัมพูชา ออกแถลงการณ์ ประณามไทย อ้างว่าการกระทำดังกล่าวขัดกับความตกลงเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา
เวลา 18.48 น. เพจข่าว "Koh Santepheap Daily"โพสต์ข้อความระบุว่า ทหารไทยใช้ปืน RPD ยิงพลเมืองกัมพูชาเสียชีวิต 1 เจ็บ 3 ราย
เวลา 19.24 น. PNN News เผยแพร่ข่าวสาร กรณีโฆษกจังหวัดบันทายมีชัย อ้างว่า พลเมืองกัมพูชา 1 คน ถูกทหารไทยยิงเสียชีวิต
เวลา 19.44 น. Fresh news เผยแพร่ข่าวสาร กรณี ฮุน มานี รองนายกฯ กัมพูชา ได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ ปะทะระหว่างไทยและกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจัน พร้อมกับ เพจข่าว "Koh Santepheap Daily" โพสต์ขอความ ระบุว่า ทหารไทยใช้ปืน RPD ยิงพลเมืองกัมพูชา
เวลา 20.04 น. Michael B. Alfaro ฝรั่งที่อ้างว่าตนเองเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว โพสต์ข้อความว่า กำลังอยู่บน
เที่ยวบินถัดไปที่วอชิงตัน ดี.ซี. จะรายงานและแจ้งไปยังทำเนียบขาวกรณีไทยเปิดฉากยิงพลเรือนชาวกัมพูชา
เวลา 08.00 น. วันที่ 13 พ.ย.68 นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย นำคณะ AOT ฝ่ายกัมพูชาเยี่ยมราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บขณะพักรักษาตัวที่ รพ.อำเภอมงคลบุรี