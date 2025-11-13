แผ่นดินไหวเขย่าเกาะสมุย! ขนาด 2.4 รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเหตุแผ่นดินไหวบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 00.47 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร มีรายงานรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่บนเกาะสมุย
วันนี้ (13 พ.ย.) เมื่อเวลา 00.47 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหวบริเวณตำบลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พิกัด 9.550°N , 99.956°E มีขนาด 2.4 ความลึกประมาณ 4 กิโลเมตร
ทั้งนี้ เบื้องต้นมีรายงานว่าประชาชนบนเกาะสมุยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลความเสียหายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.