ผู้บริหารแบรนด์ดังแฉ "หมออินฟลูฯ" สร้างคอนเทนต์โจมตีร้านค้า ปั่นยอดวิว หวังผลประโยชน์!

ผู้บริหารแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย "POEM" ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมน่าสงสัยของ "หมออินฟลูเอนเซอร์" รายหนึ่ง อ้างทำคอนเทนต์ "ลวงโลก" โจมตีบริการร้านค้าเพื่อเรียกทัวร์ลงและปั่นยอดวิวก่อนประกาศผลรางวัลใหญ่ ชี้เป็นภัยต่อผู้ประกอบการ เรียกร้องแพทยสภาและ TikTok พิจารณาเอาผิด
วันนี้ (11 พ.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ เมื่อ นายชวนล ไคสิริ หรือฌอน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง POEM ได้โพสต์ข้อความเพื่อ "เตือนภัยอินฟลูลวงโลก" ที่สร้างคอนเทนต์คุกคามร้านค้าและธุรกิจเพื่อปั่นยอดวิวและสร้างกระแส โดยพุ่งเป้าไปที่ "คุณหมออินฟลู" รายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเข้ามาใช้บริการที่ร้าน POEM และมีการลงคลิปวิจารณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับการบริการของพนักงาน ฌอน POEM ได้ระบุถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ โดยมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างกระแส ตั้งแต่การ ฟอลโลว์ Instagram ส่วนตัวของฌอนก่อนเข้ามาก่อเรื่อง แต่ไม่ได้ฟอลโลว์ IG แบรนด์ ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจเพื่อให้ผู้บริหารแบรนด์ทักไปขอโทษเป็นการส่วนตัว
แม้จะอ้างว่าพนักงานแสดงกิริยาไม่น่ารัก แต่ผู้บริหารตั้งข้อสังเกตว่าอินฟลูฯ กลับมีการลองชุดถึงหลายชุด และตั้งใจเก็บ footage ตอนลองทุกชุด ทั้งที่พนักงานแจ้งว่าได้มีการถ่าย footage ไว้ทั้งหมด แต่กลับไม่มีการนำคลิปที่แสดงกิริยาไม่น่ารักของพนักงานมาเปิดเผยเป็นหลักฐาน ทำให้ฌอนสันนิษฐานว่าข้อมูลการโจมตีการบริการอาจเป็นเรื่อง "แต่งขึ้นมาเอง"
สิ่งที่ตอกย้ำความไม่บริสุทธิ์ใจ คือช่วงที่พบกับฌอนที่ร้าน อินฟลูฯ รายนี้โฟกัสแต่กับการเอามือถือถ่ายให้ติดตนเองเข้าไปในคลิป และการที่ตัดสินใจจะกลับไปปรึกษาพี่สาวเรื่องชุดออกงาน ทั้งที่ยอดวิวใน TikTok พุ่งสูงขึ้นมาก ทำให้เชื่อว่าอินฟลูฯ ต้องการเก็บคลิปนี้ไว้สร้างกระแสและเลือกที่จะไปใส่ชุดของแบรนด์อื่น
หลักฐานที่หนักแน่นที่สุดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือการทำคอนเทนต์ปั่นยอดวิว คือการที่อินฟลูฯ เปิดโหวตให้คนเลือกชุดไปงาน TikTok Award ในคืนวันศุกร์ ทั้งที่ได้ "ซื้อชุดขาวดำตั้งแต่วันพฤหัสฯ" หลังเกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ฌอนได้รับข้อมูลจากร้านค้าหลายราย ทั้งร้านเค้กและร้านส้มตำ ว่าเคยโดนอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทำพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน คือโพสต์ด่าสินค้าว่า "แพง ไม่อร่อย" แต่ถ้าทางร้านส่งของให้หรือจ้างรีวิวก็จะโพสต์อวย
ผู้บริหาร POEM สรุปว่าอินฟลูฯ รายนี้เลือกที่จะทำคอนเทนต์ "ลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดฟอลมากที่สุด" เพื่อสร้างกระแสและปั่นยอดวิวในสองวันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award ตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ ผู้บริหาร POEM ได้ประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยเชิญชวนให้ร้านค้าที่เคยประสบพฤติกรรมคุกคามให้ DM มาเพื่อรวมกลุ่มผู้เสียหาย พร้อมเรียกร้องให้แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อบุคลากรทางการแพทย์รายนี้ เนื่องจากพฤติกรรมฉ้อฉลสร้างปัญหาต่อสังคม และสุดท้ายคือการร้องเรียน TikTok Thailand ให้พิจารณาปิดบัญชีของอินฟลูฯ รายนี้ ซึ่งมีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่คุกคามผู้ประกอบการและเป็นภัยต่อสังคม
ฌอนทิ้งท้ายด้วยการเตือนผู้ประกอบการให้ระวัง "มิจฉาชีพที่มาในคราบอินฟลู" ที่ใช้การโกหกหลอกลวงเพื่อเอายอดวิวและการมีส่วนร่วมไปสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว