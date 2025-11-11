แม่ค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก "ยอมรับผิด" ปมขายของแพงให้ พี่จอง-คัลแลน ล่าสุดพาณิชย์สั่งปรับแล้ว!

หลังจากเป็นประเด็นดรามากรณีแม่ค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกขายของแพงให้ พี่จอง-คัลแลน สองหนุ่มยูทูบเบอร์ ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแม่ค้ายอมรับผิดทุกอย่าง และอยากคืนเงินให้ยูทูบเบอร์ดังทั้งสอง และจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดน้ำ
จากกรณีประเด็นดรามา พี่จอง และคัลแลน ยูทูบเบอร์หนุ่มจากช่อง 컬렌 Cullen HateBerry หลังปล่อยคลิปวิดีโอนั่งเรือเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือเข้ามาภายในร้าน จากนั้นขายเสื้อปักลายมังกรไทยแลนด์ ในราคา 500 บาท และกางเกงช้าง ราคา 400 บาทให้แก่ทั้งคู่ รวม 2 ตัว 900 บาท จนเกิดกระแสดรามาว่าแม่ค้าขายเสื้อผ้าราคาสูงเกิน ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องขายแพงเกินไปไหม และร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ย.) เพจ "สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี" ได้โพสต์รายงานหลังเกิดกระแสดรามาว่า "ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, อำเภอดำเนินสะดวก, ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี และตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ร่วมลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีประกอบกิจการตามข้อระเบียบกฎหมายและมาตรการที่กำหนดไว้
โดยได้ลงพื้นที่ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรากฏในคลิปท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์ดัง ซึ่งเป็นร้านค้าติดคลองจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าของฝาก พบว่ามีเจ้าของร้านและลูกสาวแสดงตัวเป็นคนที่ปรากฏในคลิป พร้อมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่า “จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือมา และจำได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังเพราะลูกสาวติดตามดูคลิปอยู่ ก็ได้เสนอขายสินค้าไปตามคลิป และยอมรับว่าร้านตนไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า ยอมรับผิดทุกอย่าง หากเป็นไปได้อยากคืนเงินให้ยูทูบเบอร์ดังทั้งสอง จากนี้จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อทุกคน”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยพร้อมว่ากล่าวตักเตือน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้เข้าเปรียบเทียบปรับ 2 กรณี ผู้จำหน่ายสินค้าไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และอีกเรื่องหนึ่งคือการจำหน่ายสินค้าที่ราคาแพงเกินความสมควร ที่มีโทษค่อนข้างสูง คือมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับ 140,000 บาท ซึ่งโทษเรื่องที่สองนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปให้ปากคำและยื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนว่ามีเหตุอันควรแค่ไหนที่ตั้งราคาจำหน่ายสินค้า
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้แจ้งทุกร้านให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี"