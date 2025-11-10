ซุสคอฟฟี่ ชี้แจงเหตุการณ์พนักงานถูกนักท่องเที่ยวต่อว่าและขว้างเครื่องดื่มใส่

ซุสคอฟฟี่ออกแถลงการณ์หลังเกิดเหตุไม่คาดคิดในร้าน เมื่อพนักงานหญิงถูกนักท่องเที่ยวต่อว่าและขว้างเครื่องดื่มใส่ ยืนยันให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมเคารพสิทธิส่วนบุคคลและงดเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
วันนี้ (10 พ.ย.) ซุสคอฟฟี่ (ZUS COFFEE) ร้านกาแฟแบรนด์ดังของมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางออนไลน์ แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่พนักงานหญิงของร้านถูกนักท่องเที่ยวต่อว่าและขว้างเครื่องดื่มใส่ โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บริษัทระบุว่าได้ดำเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบ และขอยืนยันว่าจะยืนอยู่เคียงข้างพนักงาน (“Zurista”) ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวของเธอ และงดเผยแพร่คลิปหรือข้อมูลเท็จที่อาจสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
ซุสคอฟฟี่ย้ำว่าไม่ยอมรับพฤติกรรมไม่ให้เกียรติหรือไม่เหมาะสมต่อพนักงานและชุมชน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้เกียรติทุกคน