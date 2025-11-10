"แม่ทัพกุ้ง" แจงพูดปมถูกสั่งหยุดยิง เป็นการตอบคำถาม ไม่อยากรื้อฟื้นอดีตพาดพิงใคร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 แจงปมเปิดข้อมูลถูกสั่งให้หยุดยิงช่วงเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ว่า เป็นการตอบคำถามระหว่างบรรยายพิเศษ ไม่อยากรื้อฟื้นอดีต หรือพาดพิงใคร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว พร้อมระบุ ผบ.ทบ.ให้กำลังใจ และให้ทำหน้าที่สื่อสารกับเยาวชนเพื่อสร้างความรักสามัคคีในชาติต่อไป เสียใจเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดล่าสุด ชี้เป็นเส้นทางลาดตระเวนประจำ
วันที่ 10 พ.ย.พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงเหตุการณ์ทหารไทย เหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษว่า ขอแสดงความเสียใจกับน้องทหารทั้ง 2 นายที่ประสบเหตุ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชา-ผู้บังคับหน่วย ได้มีกำลังใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ เท่าทราบว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ และเป็นเส้นทางที่กำลังพลใช้เดินลาดตระเวนเป็นประจำ ส่วนเรื่องการประท้วง หรือ ดำเนินการใดๆ ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ทางกองทัพจะทำตามขั้นตอน
อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ยังระบุถึงกรณีไปบรรยายพิเศษที่พุทธสถานปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม และพูดถึงเหตุการณ์ปะทะวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ช่วง 6 ชั่วโมงแรกมีผู้สั่งให้หยุดยิง ว่า สืบเนื่องจากมีประชาชนที่มาร่วมฟังบรรยาย สอบถามถึงประเด็นปราสาทตาควาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกถามบ่อยครั้ง
โดยได้ยืนยันว่าไทยไม่ได้ยอมรับให้ปราสาทตาควายเป็นของกัมพูชา เพราะเป็นพื้นที่ของไทย และในห้วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ทางรัฐบาลไปลงนามในการประชุมวาระพิเศษ เรื่องการหยุดยิง จึงทำให้การใช้กำลังยุติลงในเวลา 24 นาฬิกา ของวันที่ 28 กรกฎาคม ทำให้ผู้ที่มาร่วมฟังบรรยายเกิดความสนใจว่า ปราสาทตาควายจะเป็นของไทยได้เมื่อไหร่
ทั้งนี้ ยอมรับว่า ช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ปะทะ เป็นเรื่องปกติของการรบที่อาจจะมีความสับสนในหลายอย่าง แต่เมื่อถึงเวลานี้ไม่ควรไปพูดถึงอดีต และ ขอให้ยุติการพาดพิง เพราะไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคต เพราะทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้ว ขอให้เริ่มต้นกันใหม่ และให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
พร้อมย้ำว่า ไม่ต้องการรื้อฟื้นเรื่องในอดีตขึ้นมา และขอเป็นกำลังใจให้ทหารที่ทำหน้าที่อยู่ในตอนนี้ และยืนยันว่าในช่วงเวลานั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดแล้ว
ทัังนี้ขอให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตจะดีกว่า ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องเฟกนิวส์เพื่อทำให้คนในชาติแตกความสามัคคีกัน จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเพื่อส่วนรวม
พร้อมยืนยันว่า ยังคงทำหน้าที่ตามที่ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมาย โดยเฉพาะการพูดคุยกับเยาวชน ในเรื่องความรักชาติรักแผ่นดิน และจะไม่ไปก้าวล่วงผู้ที่ทำหน้าที่ในกองทัพ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ก็ได้ให้กำลังใจ และให้เน้นสื่อสารเรื่องการสร้างความรักความสามัคคีภายในชาติต่อไป