อุทาหรณ์จากแม่! ลูกรอดหวุดหวิดจากอุบัติเหตุร้ายแรง เพราะ "คาร์ซีท-บูสเตอร์ซีท" สำคัญมาก ย้ำต้องนั่งเบาะหลังคนขับ!

คุณแม่แชร์ประสปการณ์สุดระทึก หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง แต่ลูกชายที่นั่งใน "คาร์ซีท" รอดปลอดภัยราวปาฏิหาริย์ โพสต์ย้ำชัดถึงความสำคัญของที่นั่งนิรภัยและ "บูสเตอร์ซีท" ที่ช่วยลดความสูญเสียได้อย่างคาดไม่ถึง พร้อมแนะทุกครอบครัวต้องติดตั้งและรัดกุมในการเดินทาง ก่อนกฎหมายคาร์ซีทมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลย
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Punika Nanthanet" ออกมาโพสต์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก หลังตนเองและลูกชายประสบอุบัติเหตุ แค่โชคที่ที่ตนเองปลอดภัยและลูกที่นั่งบนคาร์ซีทก็ปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"คิดเสมอว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกเด็ดขาด แต่ก็เกิด เพราะความประมาทของแม่แท้ๆ
ขอบคุณน้ำใจจากเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุจนค่ำ กราบขอบพระคุณหลวงปู่ อาหน่อง ทีมงานกู้ชีพกู้ภัยที่รีบเดินทางมาช่วยทันทีที่ทราบเหตุ
สุดท้ายคือ อยากบอกต่อบูทเตอร์ซีท และ คาร์ซีท สำคัญมากจริงๆ และต้องนั่งเบาะหลังคนขับเท่านั้น เหตุการณ์รุนแรงนี้หากไม่ได้ให้ลูกนั่งบูทเตอร์ซีท ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดความสูญเสียใดๆบ้าง
และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ประกันชั้นหนึ่ง ทำไว้เถอะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ไม่ต้องแบกรับค่าเสียหายทั้งหมด
เราสองคนแม่ลูกปลอดภัยทั้งคู่"
สำหรับ บูสเตอร์ซีท (Booster Seat) คือ เบาะนั่งเสริมความปลอดภัย ภายในรถยนต์ ซึ่งเป็นคาร์ซีทสำหรับเด็กโตรูปแบบหนึ่ง
จุดประสงค์หลัก
ยกตัวเด็กให้สูงขึ้น: เพื่อให้เด็กที่โตเกินกว่าจะใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็กแบบมีเข็มขัดนิรภัย 5 จุด แต่ยังมีขนาดตัวไม่พอดีกับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ สามารถนั่งได้ในระดับความสูงที่เหมาะสม
ปรับตำแหน่งเข็มขัดนิรภัย: การยกตัวเด็กขึ้นจะช่วยให้ สายเข็มขัดนิรภัย ของรถยนต์ พาดผ่านบริเวณไหล่และหน้าอก แทนที่จะพาดบริเวณคอ หรือพาดผ่านกระดูกเชิงกรานและต้นขาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
เหมาะสำหรับเด็กช่วงวัยไหน?
บูสเตอร์ซีทมักใช้กับเด็กในช่วงอายุและน้ำหนัก/ส่วนสูงที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐาน แต่โดยทั่วไปจะใช้กับเด็กที่:
อายุ ประมาณ 3.5 - 12 ปี
น้ำหนัก ประมาณ 15 - 36 กิโลกรัม หรือตามมาตรฐาน i-Size (ส่วนสูงตั้งแต่ 100 ซม. ขึ้นไป)
เด็กควรนั่งบูสเตอร์ซีทจนกว่าจะมีความสูงประมาณ 145 เซนติเมตร จึงจะสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ตามปกติได้อย่างปลอดภัย
ประเภทของบูสเตอร์ซีท
บูสเตอร์ซีทแบบมีพนักพิง (High-Back Booster): มีส่วนรองรับทั้งด้านหลังและศีรษะ ให้การรองรับสรีระและความปลอดภัยด้านข้างที่ดีกว่า
บูสเตอร์ซีทแบบไม่มีพนักพิง (Backless Booster): เป็นเพียงเบาะเสริมสำหรับรองนั่งอย่างเดียว มักมีราคาถูกและสะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับรถที่มีพนักพิงสูงที่รองรับศีรษะเด็กได้