ไขปริศนา! "หมอนทอง" ชื่อโรงเรียนม้ามืดบอลขาสั้น มีที่มาจากอะไร? ย้อนตำนานทองคำในหมอน

"หมอนทอง" ชื่อนี้มีที่มา! หลังโรงเรียนหมอนทองวิทยา ผงาดเป็น "ม้ามืด" ล้มยักษ์ในวงการฟุตบอลขาสั้น สร้างปรากฏการณ์ที่ถูกจับตาไปทั่วประเทศ ชาวเน็ตสงสัยที่มาของชื่อ ล่าสุดศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมเผยตำนานท้องถิ่น "หมอนซ่อนทองคำ" ที่กลายเป็นจุดกำเนิดของชื่อตำบลและชื่อโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
จากกรณี โรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สร้างปรากฏการณ์และกลายเป็นที่กล่าวขวัญอย่างกว้างขวางในฐานะ "ม้ามืด" หรือ "ทีมล้มยักษ์" แห่งวงการฟุตบอลขาสั้นของประเทศไทย
ผลงานอันโดดเด่นในการแข่งขันระดับประเทศของทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยา ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็น "เรื่องราว" ที่สร้างแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ และสะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและหัวใจที่แข็งแกร่งของทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จนทำให้ชื่อของโรงเรียนจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแห่งนี้ถูกจับตามองในระดับชาติ
สำหรับ โรงเรียนหมอนทองวิทยา อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติโดยย่อ เดิมเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อ "อิสลามฉะเชิงเทราบึงสิงห์" ก่อนจะโอนกิจการให้เป็นโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 และเปิดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีจำนวน 15 ห้องเรียน บนพื้นที่ราชพัสดุรวม 35 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้จัดการมรดกโต๊ะกีเลาะ มะลูลีม
อย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่ชาวเน็ตต่างสงสัยกันเป็นจำนวนมากว่าชื่อโรงเรียน "หมอนทอง" มาจากไหน จากการตรวจสอบทางศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ระบุว่า
เป็นเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ ว่ามีตายายคู่หนึ่ง มีอาชีพค้าขายของชำ ของใช้ในครัวเรือน เมื่อขายได้ยายก็เอาเงินไปซื้อทองคำมาเก็บไว้ในบ้าน โดยซ่อนไว้ในหมอนที่ใช้อยู่ทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งหมอนได้หายไปจากบ้าน ยายก็เกิดความเสียดายพยายามหาหมอนดังกล่าวอยู่นาน แต่ก็ไม่พบ ต่อมาพวกหาปลาได้ไปพบหมอนยายเข้า สงสัยว่าทำไมหมอนจึงหนักผิดปกติ จึงฉีกหมอนดูพบทองซ่อนอยู่ในหมอน จึงอุทานคำว่า "หมอนทอง" ตั้งแต่นั้นมาจึงใช้คำอุทานนั้นเรียกเป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลหมอนทองมีชื่อหมู่บ้าน ดังนี้ บ้านคลองสิบแปด บ้านสุเหร่าคลองสิบแปด บ้านบึงสิงโตและบ้านคลองสิบเก้า
อาณาเขตตำบลหมอนทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอบางน้ำเปรี้ยว มีทางหลวงหมายเลข นย3001 สายบางน้ำาเปรี้ยว - องครักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 53.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 33,656 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบางน้ำเปรี้ยว 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) ประมาณ 20 กิโลเมตรมีอาณาเขต ติดต่อกับตําบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ - ติดต่อ ตําบลสิงโตทอง
ทิศใต้ - ติดต่อ ตําบลบางน้ำเปรี้ยว
ทิศตะวันออก - ติดต่อ ตําบลโยธะกา และตําบลบางขนาก
ทิศตะวันตก - ติดต่อ ตําบลดอนฉิมพลี