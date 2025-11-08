อิ่มบุญ อิ่มใจ! พ่อผู้มีวินัยบริจาคโลหิต 10 ปี เห็นผลบุญช่วยลูกสาววิกฤต วอนคนไทยสุขภาพดี อย่ารีรอ ไปบริจาคเถอะ

พ่อเผยผลบุญการบริจาคประจำช่วยลูกสาววิกฤต พร้อมเตือนใจด้วยบทสนทนา "ตาขอซื้อเลือดให้ยาย" เลือดทุกหยดมีค่าและรอไม่ได้! สุขภาพดี ไปบริจาคเถอะ ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งความอิ่มใจ
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Suppakrit Suwannangkun" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตช่วยชีวิต และเรื่องรักสุดสะเทือนใจ หลัง ลูกสาวอยู่ในภาวะวิกฤตและจำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมาก ซึ่งได้รับความช่วยเหลืออย่างท่วมท้นจากกัลยาณมิตรและโซเชียลมีเดีย ผู้โพสต์จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยที่มีสุขภาพดีและพร้อม ไปบริจาคโลหิต ที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพราะการบริจาคคือการให้ชีวิต ได้บุญ และอิ่มเอมใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"รณรงค์ให้คนไทยบริจาคโลหิต
ปกติผมเป็นคนนึงที่ในระยะสิบกว่าปีให้หลังมานี้ ค่อนข้างมีวินัยในการบริจาคเลือดทุกๆสามเดือน ครั้งแรกของผมเกิดขึ้นเมื่อพี่สาวของน้องที่ทำงานคนนึงประสบอุบัติเหตุ ต้องผ่าตัดด่วนและใช้เลือดจำนวนมาก
เคยมีคนบอกผมว่าทำไมต้องรีบไปบริจาคตามที่นัด เอาไว้วันหลังก็ได้มั้ย แต่ผมตระหนักได้ว่าคนที่เขาต้องการใช้เลือดมันรอไม่ได้ เพราะทุกวินาทีคือชีวิต
แต่ถึงแม้ผมจะค่อนข้างมีวินัย ผมก็ยังไม่เคยได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคนที่เขาเดือดร้อนและจำเป็นต้องใช้เลือดจริงๆซักทีจนกระทั่งได้มาเจอกับตัว
ไม่ว่าจะด้วยผลบุญอันใดที่ผมได้ทำ หรืออาจจะด้วยการบริจาคเลือดประจำของผมหรือไม่ แต่เมื่อลูกสาวผมอยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมาก กัลยาณมิตรที่ผมมีต่างระดมความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะมาบริจาคเองหรือพาคนมาบริจาค อีกทั่งช่วยแชร์กระจายข่าวจนไปถึงเพจใหญ่อย่าง drama-addict ที่ช่วยแชร์ออกไปจนมีคนรับรู้จำนวนมาก ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับ
หนึ่งในนั้นมีเพื่อนผมและภรรยาที่มาบริจาคเลือดให้ลูกสาว และได้มาพบกับคุณตาท่านนึงที่หน้าห้องบริจาคเลือด และนี่คือบทสนทนาอันสุดแสนสะเทือนใจ
"ตา=หนูมาบริจาคเลือดให้ญาติหรือมาบริจาคให้คนทั่วไป
โก้=มาบริจาคให้ญาติค่ะ
ตา=แล้วแกก็เดินไปถามคนอื่น ส่วนมากก็ให้ญาติ แกเลยถามว่า นู๋ที่ไหนเขาขายเลือดบ้าง ตาจะซื้อเลือดให้ยาย
โก้=น่ำตาแตก พูดไม่ออก"
คุณยายเป็นโรคเลือดครับ ต้องได้รับการถ่ายเลือดทุก 10 วัน ข้อมูลอยู่ในโพสต์ที่ผมแชร์จากน้องโก้มาที่หน้าเฟสครับ
อาการลูกสาวผมตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับครับ ถึงแม้จะยังไม่ได้สติกลับมาแต่ก็มีค่าตัวเลขและสัญญาณที่ดีตามลำดับ ตรงนี้คุณหมอบอกว่าต้องให้เวลาเพราะพึ่งผ่านมาแค่ไม่กี่วัน
ส่วนคุณยายจากโพสต์ที่น้องโก้ได้ลง และทุกๆคนได้ช่วยแชร์ซึ่งถึงตอนนี้น่าจะหลายพันแชร์แล้ว อัพเดทล่าสุดคุณยายมีเลือดสำรองไว้หลายสิบถุงแล้วครับ คุณตาไม่ต้องไปเดินหาซื้อเลือดแล้ว T_____T
สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าคุณเป็นคนมีสุขภาพดี เมื่อคืนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล และนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ไปเถอะครับ ไปที่หน่วยบริจาคโลหิตใกล้บ้านท่าน สภากาชาติไทยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ไปตรวจไปเช็ค ข้อจำกัดมันอาจจะเยอะแต่มันไม่ได้ยากเลยที่เราจะทำร่างกายและค่าเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ได้ ได้ทั้งบุญ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ความอิ่มอกอิ่มใจ หลังบริจาคคุณจะทานของว่างและน้ำหวานหน้าห้องบริจาคได้อร่อยมาก ผมรับประกันเลย
สุดท้ายนี้ขอผลบุญที่ น.ส.วริศรา สุวรรณางกูร ได้เป็นต้นบุญร่วมกับแม่โก้ในครั้งนี้ ขอให้ลูกได้สติกลับมาเร็ววัน ร่างกายกลับมาแข็งแรง กลับมาเรียนตามฝันที่ตัวเองอยากทำ หายวันหายคืนโดยเร็วด้วยเทอญ
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจครับ"