ไขปริศนา! แสงสีทองบนยอดเขาแหลม กาญจนบุรี อ.เจษฎ์ เฉลยคือแสงอาทิตย์ตอนเย็นส่องมาที่ยอดเขา

อ.เจษฎ์ ไขปริศนาปรากฏการณ์แสงสีทองบนยอดเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ที่แท้คือ แสงอาทิตย์ ตอนเย็น ฉายส่องลงมาที่ยอดเขา
จากกรณี โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพปรากฏการณ์บนยอดเขาแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เกิดเป็นแสงสีทองสว่างไสวราวกับมีแสงไฟ โดยแสงสีทองนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนต่อเนื่องราว 5 นาที ก่อนจะค่อยๆ จางหายไปและกลับสู่สภาพปกติ ท่ามกลางความประหลาดใจของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณนั้น
ล่าสุด วันนี้ (7 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “Jessada Denduangboripant” ของรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายสั้น ๆ ว่า “ก็คือ แสงอาทิตย์ ตอนเย็น ฉายส่องลงมาที่เขา เลยเป็นแสงสีสวย “