มาเลเซียแบนยาดมหงส์ไทย ห้ามขายในราชอาณาจักร หลังพบไม่ได้จดทะเบียนยา

กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย แถลงยาดมสมุนไพรหงส์ไทย ไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานควบคุมยา และห้ามจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสิงคโปร์เตือน ผู้ใช้ยาดมที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในปอด
วันนี้ (7 พ.ย.) สำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นามา (BERNAMA) ของมาเลเซีย รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย (Hong Thai Inhaler) ไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานควบคุมยาของมาเลเซีย (DCA) และห้ามจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย
ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากถูกเรียกคืนในประเทศไทย เนื่องจากพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย โดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้ดำเนินการควบคุมสินค้าทันที รวมถึงคัดกรองการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช การบล็อกลิงก์จากผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง การติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่ยังคงทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองบังคับใช้กฎหมายด้านเภสัชกรรม (PED) ตรวจพบโฆษณาและลิงก์การขายสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน 335 รายการ ทั้งในและต่างประเทศ และได้แจ้งให้ทางแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องลบรายการดังกล่าวออกเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค พร้อมแนะนำให้ประชาชนชาวมาเลเซีย หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันทีและไปพบแพทย์ หากพบผลข้างเคียงหรืออาการที่น่าสงสัยใดๆ
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเตือนว่า การจำหน่ายและครอบครองยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ถือเป็นความผิดตามข้อบังคับ 7 (1)(A) แห่งข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมยาและเครื่องสำอาง ค.ศ.1984 ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา ค.ศ. 1952 มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนบริษัทอาจถูกปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต
ด้าน สำนักข่าวเดอะสเตรทไทมส์ (The Straits Times) ของสิงคโปร์ รายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ซี เก ชวง ที่ปรึกษาอาวุโสในแผนกเวชศาสตร์ทางเดินหายใจและการดูแลวิกฤตที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เตือนว่า ยาดมสมุนไพรที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือรา อาจทำให้ผู้ใช้เกิดอาการระคายเคืองจมูกและลำคอ ส่วนผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีโรคปอดอยู่ก่อนหรือมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในปอดด้วย การนำเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดได้
ด้าน ดร.โกลดา หว่อง เภสัชกรคลินิกอาวุโสประจำโรงพยาบาลอเล็กซานดรา เห็นด้วยว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา เช่น ยาดมที่มีปริมาณจุลินทรีย์เกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงการติดเชื้อในปอดและอาการแพ้
ส่วน ดร.อัลวิน หง ชุน ยอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและการดูแลผู้ป่วยหนัก เดอะ เรสพิราทอรี่ แพคติก (The Respiratory Practice) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่หากผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องเชื่อถือข้อบ่งชี้ของบริษัทผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อรา ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดบวมจากแหล่งที่สูดดมเข้าไป เนื่องจากโรคปอดบวมเป็นการติดเชื้อของปอดผ่านทางแบคทีเรียและไวรัสในละออง
สำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพสิงคโปร์ (HSA) กำลังติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทย เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งยาดมสมุนไพรถือเป็นยาแผนโบราณ ดังนั้นจึงไม่ต้องขออนุมัติหรืออนุญาตให้จำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ถึงกระนั้นก็ยังแนะนำให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนชุดดังกล่าว ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ Shopee, Lazada และ Carousell ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างละเอียดบนแพลตฟอร์มของตนและลบรายการสินค้าออก