ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยเยี่ยมชมนิทรรศการ 'GRAFFITI SOCIAL CLUB' ชื่นชมซอฟต์พาวเวอร์ไทย-ไต้หวัน

MGR Online : นายหลัน เซี่ย หลี่ ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) เดินทางไปยังริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก (River City Bangkok) เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ 'GRAFFITI SOCIAL CLUB' สัมผัสกับซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ทั้งยังรู้สึกชื่นชมผลงานกราฟฟิตี้ของศิลปินไทยและไต้หวันที่จัดแสดงเป็นอย่างมาก
นายหลัน เซี่ย หลี่ กล่าวว่า เคยได้ยินชื่อเสียงของวงการศิลปะกราฟฟิตีของไทยมานาน โดยเฉพาะศิลปินนายพัชรพล แตงรื่น
(Alex Face) ที่สร้างชื่อเสียงไปทุกเมืองทั่วโลกด้วยฝีมือในการวาดภาพสตรีทอาร์ตอันปราณีตและผลงานที่ชวนให้ตรึกตรอง
เมื่อได้มาเห็นด้วยตาตนเองก็รู้สึกประทับใจมาก
GRAFFITI SOCIAL CLUB ก่อตั้งโดย REACH ศิลปินกราฟฟิตีไต้หวัน เมื่อปี ค.ศ. 2019 เพื่อนำเสนอวิวัฒนาการของกราฟฟิตีจากวัฒนธรรมย่อยสู่กระแสระดับโลก และเปิดโอกาสให้ศิลปินกราฟฟิตีชาวไต้หวันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินระดับนานาชาติ โดยครั้งนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยของGRAFFITI SOCIAL CLUBจากความร่วมมือของผู้จัดงานหลักริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และสำนักงานฯ รวมถึงการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน นิทรรศการนี้รวบรวมศิลปินสตรีทอาร์ทชื่อดัง 12 คนจากไต้หวัน ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป มาร่วมนำเสนอเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตีจากไต้หวัน ไทย และประเทศอื่นๆ
นิทรรศการครั้งนี้มีศิลปินไต้หวันเข้าร่วม 3 ท่าน ได้แก่ REACH, Mr.OGAY และSONG จัดแสดงผลงานทั้งหมด 10 ชิ้น โดยคุณลินดา เชง (Linda S. Cheng) กรรมการผู้จัดการริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกพร้อมด้วยคุณโทบี้ ลู (Toby Lu)ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและนิทรรศการนำชมและแนะนำอย่างกระตือรือร้น นายหลัน เซี่ย หลี่ไม่เพียงแต่จะเข้าชมผลงานกราฟฟิตีจากไต้หวัน ไทยและประเทศอื่นๆ เท่านั้น ยังได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ภายในริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกอีกด้วย นายหลัน เซี่ย หลี่รู้สึกชื่นชมคุณลินดาและคุณโทบี้ ในฐานะที่เป็นชาวไต้หวันด้วยกัน ที่ทุ่มเทและทำงานอย่างหนักในการปรับเปลี่ยนริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรม
นายหลัน เซี่ย หลี่ได้ขอบคุณคุณลินดาและคุณโทบี้สำหรับการสนับสนุนและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไต้หวันมาอย่างยาวนาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและไทยแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากตรงกับวันลอยกระทง นายหลัน เซี่ย หลี่จึงได้นำกระทงไปลอยที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ด้านข้างของริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เพื่อขอพรให้ประเทศไทยและไต้หวันอีกด้วย
นายหลัน เซี่ย หลี่กล่าวว่า การกระชับมิตรภาพระหว่างไทยและไต้หวันและการสร้างความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ เป็นเป้าหมายที่นายหลัน เซี่ย หลี่เน้นย้ำและคาดหวังมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง การชมนิทรรรศการในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งของศิลปินไทยอย่างประจักษ์ ซึ่งเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมเท่านั้น แต่ยังได้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน นายหลัน เซี่ย หลี่หวังว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เทคโนโลยี วิชาการ การศึกษา วัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าบนพื้นฐานของมิตรภาพต่อไป.