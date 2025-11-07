สส.มาเลเซียรับไม่ได้ รังษีกล่าวหาอันวาร์ไส้ศึกอเมริกา ร้อง กต.เสือเหลืองประท้วงทางการทูต

สส.อำเภอมาชัง รัฐกลันตัน ของมาเลเซีย เรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียประท้วงทางการทูต หลังรับไม่ได้วีดีโอคลิปไวรัล พล.อ.รังษี หน.พรรคเศรษฐกิจกล่าวหาอันวาร์ทรยศ ไส้ศึก สายลับอเมริกัน แทรกแซงเศรษฐกิจไทย
วันนี้ (7 พ.ย.) สำนักข่าวนิวสเตรทไทมส์ (New Straits Times)ของมาเลเซีย รายงานว่า นายวัน อาหมัด เฟย์ซาล สส.อำเภอมาชัง รัฐกลันตัน เรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย หรือ วิสมา ปูตรา (Wisma Putra) ดำเนินการประท้วงทางการทูต หลังวีดีโอคลิปภาษาไทยที่เป็นไวรัลกล่าวหาว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นผู้ทรยศ และสายลับอเมริกัน
นายเฟย์ซาล กล่าวว่า วีดีโอคลิปดังกล่าวมี พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กล่าวหาว่านายอันวาร์ ซึ่งเป็น สส. อำเภอตัมบุน รัฐเปรัก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่ไทยผ่านข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา โดยอ้างว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจของไทย
"สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคือเขาตราหน้านายอันวาร์ว่าเป็นคนทรยศและไส้ศึก เป็นสายลับของอเมริกา นี่เป็นประเด็นที่วิสมาปูตราต้องจัดการ ไม่ว่าจะผ่านข้อความประท้วงทางการทูตหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีของนายอันวาร์ต้องได้รับการปกป้อง เนื่องจากเขาเป็นผู้นำระดับสูงของประเทศ" นายเฟย์ซาล กล่าว
นายเฟย์ซาล กล่าวเสริมว่า ความแตกต่างทางการเมือง ไม่ควรขัดขวางความสามัคคีของชาติเมื่อผู้นำของมาเลเซียถูกโจมตีในระดับนานาชาติ เราอาจมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตนจะยืนหยัดเคียงข้างนายอันวาร์เสมอ
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากประเทศไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การยุติการปะทะทางทหารที่นองเลือดและยาวนานหลายเดือน ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายอันวาร์ เป็นพยาน ซึ่งนายทรัมป์และนายอันวาร์ ซึ่งเป็นประธานอาเซียน ได้ร่วมกันยุติการปะทะบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า วีดีโอคลิปไวรัลที่ พล.อ.รังษี ไปออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ถูกแชร์บนโลกโซเชียลฯ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Muhammad Rafique Rashid Ali ของนายมูฮัมหมัด ราฟีเก ราชิด อาลี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ พรรคเปจวง (PEJUANG) และนักกฎหมาย โพสต์ข้อความเป็นภาษามาเลย์ออกเป็น 23 ข้อ
โดยกล่าวถึงการออกรายการของ พล.อ.รังษี เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพที่เป็นข้อถกเถียงระหว่างไทยและกัมพูชา พล.อ.รังษีไม่พอใจ เป็นเพราะข้อตกลงสันติภาพในความเห็นของเขานั้น เปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยทางเศรษฐกิจของไทย ข้อตกลงสันติภาพได้รวมข้อตกลงร่วมทุนเกี่ยวกับภาษีการค้าและแร่ธาตุหายาก โดยเฉพาะภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า อีกทั้งข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้า
ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ พล.อ.รังษีกล่าวหาว่า นายอันวาร์ ป็นคนทรยศและศัตรูที่ซ่อนเร้น อันที่จริง พล.อ.รังษียังกล่าวหาว่านายอันวาร์ ใช้สถานการณ์ข้อตกลงนี้เพื่อโปรโมตตัวเอง และวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ประเทศไทยทำขึ้น เพราะจะทำให้ประเทศสูญเสียสิทธิ์ในแร่ธาตุหายาก ซึ่งประเมินไว้ว่ามีมูลค่าราว 40-50 ล้านล้านบาท
พิธีกรรายการยังได้ถามถึงบทบาทของนายทรัมป์และนายอันวาร์ ซึ่ง พล.อ.รังษีกล่าวว่า อันวาร์คือ "ไส้ศึกในอาเซียน" ซึ่งหมายถึงสายลับ และยังวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของนายอันวาร์ ที่ฉวยโอกาสจากความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงข้อตกลงการค้าและแร่ธาตุหายากกับอเมริกา
"ข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชาในตอนแรกถูกส่งต่อไปยังเลขาธิการสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ ปัจจุบันกลายเป็นของเล่นของอเมริกาไปแล้ว ควรระลึกไว้ว่า สหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลทรัมป์กำลังเปลี่ยนนโยบายลูกค้าอุปถัมภ์ไปสู่แนวคิดการครอบงำโลกผ่านการแลกเปลี่ยนทางการค้า" นายอาลี กล่าวสรุปวีดีโอคลิปดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังสรุปความจากวีดีโอคลิปดังกล่าว ว่า สหรัฐอเมริกาและนายทรัมป์ไม่ได้โง่ พวกเขามองว่าโลกโดยรวมปฏิเสธอำนาจครอบงำ หลายประเทศอธิปไตยตระหนักถึงเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แล้ว นายทรัมป์จึงริเริ่มมาตรการภาษีศุลกากร คุณยังจำได้ไหมที่ทรัมป์กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าผู้นำโลกทุกคนจะแห่กันมาพบปะและจูบก้นอเมริกา หากพวกเขาไม่ต้องเผชิญกับภาษีศุลกากรที่สูง
นายทรัมป์รู้ว่าจุดอ่อนของนายอันวาร์คือความหรูหรา ความมีเสน่ห์ กล้องถ่ายรูป ดนตรี การเต้นรำ การแสดง และความจำเป็นในการได้รับการยอมรับ นั่นคือเหตุผลที่เราเห็น ART 2025 สหรัฐฯ-มาเลเซีย ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา (ปัจจุบัน พล.อ.รังษี ระบุว่ามีการเพิ่มภาษีศุลกากรและแร่ธาตุหายาก) อย่างรวดเร็ว
ในตอนท้าย นายอาลี กล่าวว่า "ทรัมป์ได้หุ่นเชิดที่จะเต้นรำตามจังหวะของเขา ไส้ศีก ศัตรูในผ้าห่ม กรรไกรในรอยพับ คนทรยศ มาเลเซียและอาเซียนต้องได้รับการช่วยเหลือ"