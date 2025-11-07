กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 12 “พายุคัลแมกี” จ่อถล่ม อุบลฯ บ่ายนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 12 อัปเดตเส้นทาง “พายุคัลแมกี” จ่อถล่ม โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บ่ายนี้ เตือน 7-9 พ.ย. 68 ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้น เตรียมรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมาก 90 มม. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
วันนี้ ( 7 พ.ย.) ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ ประกาศฉบับที่ 12 (332/2568) เรื่อง พายุ “คัลแมกี” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (7 พ.ย. 68) พายุ “คัลแมกี” (KALMAEG) บริเวณเมืองสตึงเตรง ประเทศกัมพูชา ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 120 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ละติจูด 14.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 106.4 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนผ่านประเทศลาว โดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงบ่ายของวันนี้ (7 พ.ย. 68) ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ
จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมชัง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 7 พ.ย. 68
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 06.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.