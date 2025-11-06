"อนุทิน" ลอยกระทงแต่ถูกแซวลืมรูดซิปกางเกง! เจ้าตัวตอบกลับสุดฮา "ไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอนครับ"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ควงภริยาทำกิจกรรมลอยกระทง ณ คลองผดุงฯ พร้อมขอพรให้ประเทศชาติเจริญและประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ทว่าเกิดเหตุเรียกเสียงฮา เมื่อนักข่าวดัง "อนุวัต จัดให้" โพสต์ภาพแซวว่าท่านลืมรูดซิปกางเกง ซึ่งนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีแบบติดตลกว่า "ไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอนครับ" สร้างความขบขันให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
จากกรณี "อนุทิน" ควงภริยา ลอยกระทงคลองผดุงฯ ขอพรประเทศเจริญ -ปชช. อยู่ดีกินดีมีความสุข อยากให้ทุกคน เกษมสำราญ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 พ.ย. เฟซบุ๊ก “อนุวัต จัดให้” ผู้สื่อข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแซวนายกรัฐมนตรี หลังพบว่า นายกฯ ลืมรูดซิบกางเกงโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ท่านครับ!! ลืม ฮูดซิบ ลืมฮูดซิบ ซูมเองนะ“
ทั้งนี้พบว่า เฟซบุ๊ก “นายอนุทิน” เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แบบติดตลกว่า “ไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอนครับ”
เรียกเสียงฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากโดยโพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์แล้วกว่า 1.5 พันครั้ง