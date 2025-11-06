ยังไม่ทันลอยดี! หนุ่มคว้ากระทงเก็บเหรียญต่อหน้าเจ้าของ ชาวเน็ตถล่มยับ

คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียแสดงภาพชายวัยรุ่นยืนรอในแม่น้ำช่วงวันลอยกระทง และรีบควานหาเงินเหรียญจากกระทงทันทีที่ผู้ลอยกระทงปล่อยลงน้ำสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตจำนวนมาก คลิปมีผู้เข้าชมกว่า 7 แสนครั้ง และยังคงเป็นประเด็นร้อนถกเถียงเรื่องความเหมาะสมและเจตนารมณ์ของการลอยกระทง
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังถูกพูดถึงและแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงควันหลง "วันลอยกระทง" เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นพฤติกรรมของชายวัยรุ่นที่ลงไปรอเก็บเงินเหรียญในแม่น้ำทันทีที่ผู้ลอยกระทงปล่อยกระทงลงน้ำ
คลิปวิดีโอความยาวกว่า 1 นาทีเผยให้เห็นหญิงสาวที่กำลังลอยกระทง ขณะเดียวกันก็มีชายวัยรุ่นยืนสูบบุหรี่รออยู่ในน้ำใกล้ๆ ทันทีที่หญิงสาวปล่อยกระทงลงไปในแม่น้ำ กระทงยังไม่ทันได้ลอยไปไหนไกล ชายวัยรุ่นคนดังกล่าวก็รีบหยิบกระทงขึ้นมาและก้มลงควานหาเศษเงินภายในกระทงอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าหญิงสาวเจ้าของกระทงจะไม่มีท่าทีต่อว่าหรือตำหนิใดๆ ต่อการกระทำของชายวัยรุ่นรายนี้ แต่คลิปวิดีโอดังกล่าวกลับสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยคลิปวิดีโอนี้มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า 7 แสนครั้ง และยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกถกเถียงในโซเชียลมีเดียถึงความเหมาะสมและเจตนารมณ์ของการลอยกระทง