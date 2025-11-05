คณะ AOT ฝ่ายไทย ร่วมสังเกตการณ์ถอนอาวุธหนัก-ปืนใหญ่ ถึงลพบุรี ตามข้อตกลงสันติภาพ

คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนฝ่ายไทย ร่วมสังเกตการณ์ถอนอาวุธหนัก-ปืนใหญ่ จากชายแดนถึงลพบุรี ตามข้อตกลงสันติภาพ
พันเอก ครองพล โลหะชาละ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ประจำประเทศไทย (AOT-TH) ประกอบด้วย พันเอก Khamphat Songsamay ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พันโท Lee Choon Hian รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย พันตรี Mohd Jaffny bin Abdullah ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และ MSgt Jonathan Apolonio ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์การถอนอาวุธหนัก ถึงที่ตั้งปกติ ณ ค่ายสิริกิติ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี