ไต้หวันส่งสาส์นถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ : นายเก๋อ เป่า-เซวียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เดินทางเยือนสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย(ไทเป) เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวง โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้แทนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ
MGR Online: รัฐบาลสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อช่วงที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและนายจั๋วหรงไท่ นายกรัฐมนตรีไต้หวัน ร่วมส่งสาส์นถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม นายเก๋อเป่าเซวียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ได้รับมอบหมายเดินทางเยือนสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อร่วมถวายความอาลัย
ในขณะเดียวกัน นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ร่วมถวายความอาลัย และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาธรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสง่า ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงในประชาคมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ในการโดยเสด็จฯ เยือนไต้หวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเจริญพระราชไมตรี แล้วยังส่งผลที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันในสาขาต่างๆ ทั้งสองพระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง (Thailand Royal Project Foundation) อันเป็นการส่งผลดีต่อการสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย.