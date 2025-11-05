"เนมวี" แร็ปเปอร์มาเลเซีย โผล่โรงพักตอนตีหนึ่ง หลังต้องสงสัยคดีอินฟลูฯ สาวไต้หวันดับ

เนมวี (Namewee) แร็ปเปอร์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เจ้าของเพลง Thai Cha Cha ที่โด่งดังในไทย เข้ามอบตัวกับตำรวจกรุงกัวลาลัมเปอร์ตอนตีหนึ่ง หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีการเสียชีวิตของอินฟลูฯ สาวไต้หวัน ตามหลังคดียาเสพติด ล่าสุดถูกคุมขังชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน
วันนี้ (5 พ.ย.) สื่อในประเทศมาเลเซียรายงานว่า เนมวี (Namewee) หรือ นายวี เหมิง จือ วัย 42 ปี ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดัง เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตแดงวังงิ (Dang Wangi) เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังตำรวจได้เพิ่มข้อหาฆาตกรรม ตามมาตรา 302 ของประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย จากกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ไอริส เซียะ (Iris Hsieh) หรือ เซียะ หยูซิน (Hsieh Yu-hsin) อินฟลูเอนเซอร์สาวเซ็กซี่ชาวไต้หวัน เจ้าของฉายาเทพธิดาพยาบาล ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนคอนเลย์ (Jalan Conlay) กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยเฟซบุ๊กของเนมวี ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาจีน แปลเป็นไทยได้ว่า “เพิ่งเดินทางมาถึงกัวลาลัมเปอร์จากรัฐยะโฮร์ ก่อนหน้านี้ผมได้นัดหมายกับตำรวจไว้ล่วงหน้า เพื่อมารายงานตัวและแจ้งความ ตอนนี้ผมมาถึงสถานีตำรวจแล้ว และจะให้ความร่วมมือกับการสืบสวนอย่างเต็มที่ เพื่อให้คำอธิบายแก่สังคมและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผมไม่มีเจตนาจะหลบหนี ก่อนหน้านี้ใน 7 ครั้งที่ผมถูกออกหมายเรียก ผมก็ไปมอบตัวด้วยความสมัครใจทุกครั้ง ไม่เคยหลบหนีเลย”
นอกจากนี้ China Press สื่อภาษาจีนในมาเลเซียยังได้อัปโหลดวิดีโอที่นายวีเดินทางมาถึงและเข้าไปในสถานีตำรวจ พร้อมด้วยรถยนต์อีกสองคัน เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หลังการเข้ามอบตัว สำนักข่าวนิวสเตรทไทมส์ สื่อของมาเลเซีย รายงานว่า ซาซาลี อดัม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเขตแดนวังงิ เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ให้คุมขังนายวีชั่วคราวเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-10 พ.ย. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของไอริส เซียะ
ก่อนหน้านี้ เนมวี ตกเป็นข่าวอื้อฉาว เมื่อเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ในวันเดียวกับที่ไอริส เซียะ เสียชีวิต พบยาเม็ดสีน้ำเงิน 9 เม็ด เชื่อว่าเป็นยาอี น้ำหนักรวมประมาณ 5.12 กรัม และจากการตรวจร่างกายพบสารเสพติด แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เคตามีน และ THC (สารออกฤทธิ์ในกัญชา) ก่อนถูกตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติด และเสพยาเสพติด เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงินรวม 8,000 ริงกิต (ราว 72,000 บาท) มีกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลในวันที่ 18 ธ.ค.
เนมวี เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เกิดที่เมืองมัวร์ รัฐยะโฮร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัยหมิงชวนของไตัหวัน หนึ่งในเพลงที่ติดหูชาวมาเลเซียคือเพลง Thai Cha Cha ฟีเจอริ่งกับ บี้ เดอะสกา (นายกฤษณ์ บุญญะรัง) เผยแพร่เมื่อปี 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหลงรักสาวไทย พร้อมบรรยายซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทย โดยมีผู้ชมมิวสิกวิดีโอผ่านยูทูบกว่า 41 ล้านวิว และนิยมนำมาใช้เป็นเพลงประกอบคลิปเวลามาเที่ยวเมืองไทยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ