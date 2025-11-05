ไร้สำนึก! ถุงเลือด-เข็มฉีดยา ลอยในน้ำท่วม โซเชียลฯ เดือดจัด จี้หาตัว "คลินิกมักง่าย" ทิ้งขยะติดเชื้อ

ชาวเน็ตเผยภาพลงกลุ่ม “ที่นี่ประชานิเวศน์3” ซึ่งเป็นภาพถุงเก็บเลือดพร้อมเข็มฉีดยาลอยมากับน้ำท่วม โซเชียลวิจารณ์สนั่นหวั่นโรคติดต่อแพร่กระจาย
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพลงกลุ่ม “ที่นี่ประชานิเวศน์3” ซึ่งเป็นภาพถุงเก็บเลือดพร้อมเข็มฉีดยาลอยมากับน้ำท่วม โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ใครเดินในซอย 25 ระวังขยะติดเชื้อนะคะ โทร.แจ้งเทศบาลเรียบร้อย จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บค่ะ
คลินิกใดๆ เห็นโพสต์ คิดว่าเป็นของตัวเองจะมาเก็บก่อนก็ได้นะคะ /หรือคลินิกอื่นมีจิตอาสามีวิธีจัดการเก็บที่ดีจะมาเก็บก็ได้ค่ะ"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลฯ ว่า แย่มากเลยแบบนี้ ไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคม ควรมีบทลงโทษหนักๆ, โห้ ถ้าเป็นเชื้อติดต่อ แล้วใครเป็นแผลที่เท้างานเข้าเลยนะ, อันตรายมากนะคะ จากน้ำจะสกปรกมากแล้วยังจะมีเชื้อโรคตามมาอีก น้ำท่วมมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆ