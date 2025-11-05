เสวนา “ปลาหมอคางดำ…พระเอกหรือผู้ร้าย” เปิดมุมมองใหม่ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาจถูกเข้าใจผิด

ในขณะที่แหล่งน้ำของประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหามลพิษจากน้ำเสีย ขยะ และการใช้สารเคมีทางการเกษตร จนสัตว์น้ำพื้นถิ่นหลายชนิดสูญหายไปจากระบบนิเวศ “ปลาหมอคางดำ” (Blackchin Tilapia; Sarotherodon melanotheron) กลับกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากขึ้น-ในฐานะ “ผู้รุกล้ำ” ที่หลายคนมองว่าเป็นภัยต่อธรรมชาติ
แต่จะเป็นไปได้ไหมว่าปลาชนิดนี้ไม่ได้มาเพื่อทำลาย หากแต่อาจเป็น “พระเอกตัวจริง” ที่สะท้อนพลังของธรรมชาติในการปรับสมดุล?
เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เครือข่าย “เสียงจากป่า” องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล ประธานเครือข่ายเสียงจากป่า จึงจัดงานเสวนา “น้องหมอคางดำ…พระเอกหรือผู้ร้าย” เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจ “ความจริง” ของปลาชนิดนี้ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ
โดยมี ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ซึ่งมองว่าปลาหมอคางดำเป็นอันตรายและคุกคามต่อแหล่งน้ำของประเทศไทย และพบกับ น.ส.ทิวารัตน์ เฉลิมเกียรติลีลา ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด จากกรมประมง ที่มีมุมมองเชิงวิชาการต่อการระบาดของปลาหมอคางดำ และ ดร.องอาจ เลาหวินิจ นักวิชาการอิสระที่จบปริญญาเอกเรื่องสัตว์น้ำจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมองว่ามันเป็นเอเลี่ยนที่เป็นประโยชน์ เป็นโปรตีนให้กับประชาชน สามารถอาศัยในแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งปลาอื่นไม่สามารถอยู่ได้ และมองว่าไม่ใช่ปลาคุกคามดุร้ายน่ากลัวอย่างที่พูดกัน อีกท่านหนึ่งคือ ดร.สรสัณห์ อาภาภิรม อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ซึ่งในอดีตชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเล เป็นครูสอนดำน้ำแบบใช้ถังยุคแรก และปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติแบบเหตุผลนิยม เรามาดูกันว่าในการเสวนาครั้งนี้มีเสียงสะท้อนของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไร
ในงานนี้จะมีนิทรรศการจากผลิตภัณฑ์ปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา และที่สำคัญมีหนังสือเรื่อง “ความจริงเรื่องปลาหมอคางดำ” แจกผู้ร่วมเข้างาน เพื่อทำความเข้าใจกับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าใจเรื่องปลาหมอคางดำอย่างถ่องแท้ อ่านสนุก เข้าใจง่าย
เวทีเสวนานี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อตัดสินว่า “ปลาหมอคางดำคือพระเอกหรือผู้ร้าย”
แต่เพื่อชวนทุกคนตั้งคำถามใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และบทเรียนจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดในโลกที่มนุษย์กำลังทำลายลงด้วยน้ำมือของตัวเอง
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักอนุรักษ์ ผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่ไปด้วยกันในงานเสวนาวิชาการที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้
เข้าร่วมงานเสวนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับหมวก Limited Edition เครือข่ายเสียงจากป่า จำนวนจำกัด
สถานที่จัดงาน: ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.00 น.
จัดโดย: เครือข่ายเสียงจากป่า องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ