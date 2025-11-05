รากไม้-ขยะพลาสติก ต้นเหตุน้ำท่วม “ประชาชื่น” เทศบาลฯ เร่งแก้ ชาวเน็ตจวก "คนไร้สำนึก" ตัวการน้ำท่วมซ้ำซาก

เทศบาลนครนนทบุรี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดภาพเศษขยะ-รากไม้ อยู่ในท่อระบายน้ำจึงส่งกระทบต่อการระบายน้ำถนนประชาชื่น นนทบุรี ล่าสุด จนท.ลอกท่อได้ปริมาตรเลนตะกอน 3 ลูกบาศก์เมตร
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เพจ "เทศบาลนครนนทบุรี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์" เผยภาพรากไม้ เศษไม้ เศษขยะพลาสติกจำนวนมากที่อยู่ภายในท่อระบายน้ำจึงส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ
โดยทางเพจรายงานว่า "งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ถนนประชาชื่น นนทบุรี ฝั่งคลองส่วย บริเวณแยกพงษ์เพชรถึงปากซอยประชาชื่น 2 ระยะทางประมาณ 150 เมตร ได้ปริมาตรเลนตะกอน 3 ลูกบาศก์เมตร
จากการปฏิบัติงานพบว่าระดับน้ำในคลองส่วยมีระดับสูงตั้งแต่ซอยประชาชื่นนนทบุรี 2 น้ำในคลองไหลย้อนขึ้นมาท่วมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำหลายจุดมีรากต้นชาดัดเข้าไปกีดขวางการระบายน้ำ"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น คนไม่มีสำนึกในการทิ้งขยะ จะกี่ชาติก็สภาพเเบบนี้เหมือนเดิมครับ ผมคนหนึ่งเวลากินอะไรข้างนอกเเล้วไม่มีถังขยะจะเก็บไว้กับตัว พอไปเจอถังขยะค่อยทิ้ง, น้ำท่วมอย่าโทษใคร โทษตัวเอง มักง่าย, ต้องโทษจิตสำนึกของคนที่ไม่มีจิตสำนึกอะนะ..แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องอดทน