PRÉCIEUX เปิดตัวแบรนด์นาฬิการะดับสูง CARL SUCHY & SÖHNE ครั้งแรกในประเทศไทย

ทาง PRÉCIEUX (THAILAND) ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบรนด์นาฬิกาอิสระ ได้จัดงาน Exclusive Launch นาฬิกาแบรนด์หรูอย่าง CARL SUCHY & SÖHNE (คาร์ล ซูคี แอนด์ โซเน่) ที่เป็นดั่งตำนานแห่งเรือนเวลาชั้นสูงจากกรุงเวียนนาขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ ห้าง Central Chidlom บริเวณ ชั้น 1 Personal Shopper Suite
โดยมี Mr. Marcel Gut (มาแซล กู้ด), CEO PRÉCIEUX (THAILAND) พร้อมกับคุณรวิศ เหตานุรักษ์ COO PRÉCIEUX (THAILAND) ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับ VVIP และบรรดาคณะสื่อมวลชนภายในงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ทาง PRÉCIEUX ได้รับเกียรติเป็นพิเศษจาก Dr. Robert Punkenhofer (ดร.โรเบิร์ต พังเคิลโฮเฟอร์), CEO CARL SUCHY & SÖHNE และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านเอกอัครราชทูต Wilhelm M. Donko (วิลเฮล์ม เอ็ม. ดอนโค) รวมถึง ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ Michael Friedl (ไมเคิล ฟรีเดิล) จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย และคุณศิริพร ลิจุติภูมิ Omnichannel Category Director - Luxury, Young Fashion and Watches ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้
โดยมีหนุ่มณภัทร นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ เป็นพิธีกรภายในงาน สำหรับบรรยากาศการจัดงานได้เริ่มขึ้นโดย ทาง Mr. Marcel Gut ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงาน พร้อมกับเชิญ Dr. Robert Punkenhofer, CEO CARL SUCHY & SÖHNE ที่บินตรงเพื่อมาเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ได้เล่าถึงเรื่องราวของแบรนด์นาฬิกา CARL SUCHY & SÖHNE อันเป็นตำนานแห่งเรือนเวลาชั้นสูงจากกรุงเวียนนา ที่ได้รับเกียรติประดับอยู่บนข้อมือกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี มาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ไว้ดังนี้
แบรนด์ CARL SUCHY & SÖHNE นั้นได้ก่อตั้งขึ้นในยุคจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และเคยเป็นผู้ผลิตนาฬิกาประจำราชสำนัก ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาที่สำคัญที่สุดในยุคนั้น ด้วยความที่ Carl Suchy เป็นช่างทำนาฬิกาที่เก่งที่สุดในจักรวรรดิในเวลานั้น เขาจึงได้รับการแนะนำให้ถวายงานและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างนาฬิกาประจำราชสำนัก และตระกูล Suchy ได้รับใช้ราชวงศ์อย่างต่อเนื่องถึงสามชั่วอายุคน ซึ่งในพระราชวัง Schönbrunn Palace ก็ยังมีผลงานของพวกเขาจัดแสดงอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยยังมีเอกสารเก่าเก็บไว้ในคลังที่ระบุชัดเจนว่า Carl Suchy เป็นผู้จัดทำกล่องนาฬิกาและให้บริการซ่อมบำรุงแก่ราชสำนักอีกด้วย
สำหรับแบรนด์ CARL SUCHY & SÖHNE สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือ “จิตวิญญาณแห่งเวียนนา” ในยุคจักรวรรดิ “นาฬิกาที่ผลิตในเวียนนาขึ้นชื่อเรื่องความเที่ยงตรงและดีไซน์ที่สง่างามไม่แพ้นาฬิกาสวิส เราพยายามนำจิตวิญญาณแบบ นั้นกลับมาอีกครั้ง ความละเอียดอ่อน ความประณีต และความสง่างามเป็นหัวใจของงานฝีมือเวียนนา ทุกเรือนของเราคือการรื้อฟื้นศิลปะแห่งเวลาในแบบดั้งเดิม มันคือความงามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ใครที่เคยเดินเล่นในใจกลางเวียนนาจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศนี้ สถาปัตยกรรม เส้นสาย และลวดลายต่างๆ ของเมือง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกแบบนาฬิกาทุกเรือน” Dr. Robert Punkenhofer กล่าว พร้อมกันนี้ทาง Dr. Robert Punkenhofer ยังได้นำนาฬิกาจากมิวเซียมมาด้วยสองเรือนเพื่อให้แขกในงานได้ชมกันเป็นแบบนาฬิกาพกโบราณ และหนึ่งในนั้นเป็นเรือน “คู่แฝด” กับนาฬิกาของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ที่ได้เคยใช้ขณะทำการบำบัดผู้ป่วยอีกด้วย ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนที่ได้ชมเป็นอย่างมาก
สำหรับรุ่นไฮไลท์ของนาฬิกาแบรนด์หรูอย่าง CARL SUCHY & SÖHNE ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยคือรุ่น Belvedere ที่แปลว่า “ทัศนียภาพอันงดงาม” เป็นนาฬิกาออโตเมติกสไตล์สปอร์ตที่แข็งแกร่ง และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวด้วยหน้าต่างแสดงวันที่ไม่เหมือนใครในแบบ Rotating Window Date ที่ทำให้ช่องหน้าต่างแสดงวันที่หมุนเปลี่ยนตำแหน่งในทุกวัน ทำให้หน้าปัดดูแตกต่างไปในแต่ละวัน เป็นดีไซน์ที่ทั้งสนุกและแสดงอารมณ์สุนทรีย์ในเวลาเดียวกัน และเมื่อพลิกดูด้านหลังจะเห็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ ตรงที่โรเตอร์ทองคำได้ถูกแกะสลักรูปพระราชวัง Belvedere ด้วยเทคนิคที่ละเอียดในระดับไมโครแบบงานศิลปะอย่างแท้จริง ในส่วนของสายนาฬิกาก็ยังมีลวดลายพิเศษ โดยลายบนสายนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากตราประจำราชวงศ์ออสเตรีย เพื่อสื่อถึงต้นกำเนิดความเป็นมาของตระกูล
นอกจากคอลเลคชั่นของรุ่น Belvedere ที่เปิดตัวครั้งนี้แล้วทางแบรนด์ CARL SUCHY & SÖHNE ยังมีชื่อเสียงในด้านเรือนเวลาแบบ Table Clock ที่จะผลิตเพียง 5 เรือนต่อรุ่นเท่านั้นโดยทุกเรือนจะทำด้วยมือทั้งหมดสามารถสำรองพลังงาน 8 วัน เป็นกลไกไขลานมือแบบดั้งเดิม ทำจากทองเหลืองแท้ และถือเป็นนาฬิกาที่ได้ถูกผลิตขึ้นในออสเตรียอีกครั้งในรอบกว่าร้อยปีอีกด้วย โดยทางแบรนด์ก็ได้นำ Table Clock รุ่น Table Waltz Tourbillon มาให้ชมกันพร้อมกับรุ่นอื่นๆ ภายในงานนี้เช่นกัน
งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาคนหนึ่งของเมืองไทยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงสนทนาพิเศษ ถึงความชื่นชอบส่วนตัวและความประทับใจในแบรนด์ CARL SUCHY & SÖHNE อีกด้วย และยังมีในส่วนของแบรนด์นาฬิกาอิสระที่หาชมได้ยากซึ่งทาง PRÉCIEUX (THAILAND) ได้นำมาร่วมแสดงในงานครั้งนี้ อาทิเช่น Emera รุ่น Cyborg นาฬิกาอิสระแนว Futuristic Haute Horlogerie ของสวิสที่สะท้อนแนวคิด “the fusion of man and machine” โดยได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ ซูเปอร์คาร์ และโครงสร้างเกราะ exoskeleton แห่งโลกอนาคต ที่มีเพียง 9 เรือนต่อรุ่นเท่านั้น ถัดมาเป็นแบรนด์ Rudis Sylva RS16 Rose Gold ผลงานชิ้นสำคัญจากแบรนด์ Rudis Sylva ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการปฏิวัติกลไกอิสระสุดซับซ้อนที่เป็นมากกว่า Tourbillon อย่าง ”Harmonious Oscillator” ด้วยบาลานซ์คู่ที่มีฟันเฟืองเชื่อมถึงกันและหมุนสวนทางกันพร้อมโครงสร้างกลไกแบบ Skeleton ที่ขัดแต่งด้วยมือทุกชิ้น ออกแบบ ผลิต และจดสิทธิบัตรกลไกเองทั้งหมด รวมถึงแบรนด์ BA111OD (บาโย) ตระกูลช่างทำนาฬิกาแห่งเมือง "Neuchâtel" ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี และแบรนด์ DOXA 1889 ที่เป็นดั่งต้นแบบของนาฬิกาดำน้ำหลายแบรนด์ในปัจจุบัน มาให้ชมกันภายในงาน
การจัดงาน Exclusive Launch เปิดตัวแบรนด์ CARL SUCHY & SÖHNE ตำนานแห่งเรือนเวลาชั้นสูงจากกรุงเวียนนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยดูจากการให้ความสนใจของบรรดาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งทาง PRÉCIEUX (THAILAND) ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบรนด์นาฬิกาอิสระนั้นได้แสดงถึงความตั้งใจที่จะคัดสรรนาฬิกาแบรนด์อิสระคุณภาพระดับสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านดีไซน์ และเรื่องราวความเป็นมาของตระกูลช่างทำนาฬิกาที่มีดี และมีชื่อเสียงมามอบให้กับนักสะสมชาวไทยได้สัมผัสกันอย่างแท้จริง
