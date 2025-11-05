อุตุฯ ออกประกาศฉ.2 เตือน “คัลแมกี” ถล่มฝนทั่วไทย 7–9 พ.ย. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามช่วง 6–7 พ.ย. มีผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่ 7–9 พ.ย. ทำให้ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออก เตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
วันนี้ (5 พ.ย.) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เตือนภัยพายุ “คัลแมกี” (KALMAEGI) ฉบับที่ 2 เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยระบุว่า ขณะนี้ พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 11.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 119.4 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2568 ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชันตามลำดับ ซึ่งอิทธิพลของ พายุคัลแมกี จะทำให้ในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยตอนบนมี ฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ขณะเดียวกัน บริเวณ ทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจสูงเกิน 3 เมตรในบางพื้นที่ โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนอง ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ระหว่างวันที่ 6–7 พฤศจิกายน เพื่อความปลอดภัย และให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือช่วงนี้
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง