"แม่ทัพกุ้ง" ย้ำปราสาทตาควายเป็นของไทย จะเสียมากเสียน้อยก็ต้องเอาคืน ขึ้นอยู่กับผู้นำ-การวางแผน

‘บิ๊กกุ้ง‘ ยันปราสาทตาควายเป็นของไทย ลั่นอันไหนอยู่พื้นแผ่นดินไทยต้องทวงคืน ย้ำจะเสียมากเสียน้อย ขึ้นอยู่กับผู้นำ-การวางแผน
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทีพภาคที่ 2 (มทภ.2) ได้ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เยาวชนไทยร่วมใจรักชาติ รักแผ่นดินและปกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของชาติ" ให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภายหลังจากจบบรรยายพิเศษ พล.ท.บุญสิน ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นเรื่องของการจะเปิดมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องทหารที่เสียสละชีพปกป้องประเทศชาติ ว่า การจัดตั้งมูลนิธิของตน มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของทหารที่ด้อยโอกาส เป็นศูนย์รวมการช่วยเหลือตามกำลังที่จะสามารถช่วยได้ ซึ่งงบประมาณจะมาจากคนใกล้ชิดของครอบครัวทหาร และผู้อื่นที่มีความประสงค์อยากร่วมด้วยช่วยกัน โดยตั้งใจว่า ตัวเองจะเป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ ทุกอย่างจะต้องทำให้ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามขบวนการกฎหมาย
เมื่อถามว่าส่วนเรื่องการทวงคืนของประสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามว่า สรุปแล้วปราสาทได้เสียให้กับทางกัมพูชาหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ทุกอย่างตอนนี้เป็นไปตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าว และส่วนตัวตนยังยืนยันว่ายังมองว่า ปราสาทตาความยังเป็นของไทยอยู่ ถึงแม้หลายคนจะบอกว่า การใช้กำลังทวงปราสาทคืนนั้น จะเกิดความเสียหายเยอะ แต่การทวงคืนนั้นขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราต้องการทวงเอาปราสาทคืนจริง ๆ การเสียสละของทหารจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้นำ ตรงไหนเป็นของพื้นแผ่นดินเรา ก็ต้องตามทวงคืน นี้คือความคิดเห็นส่วนตัว
เมื่อถามอีกว่าส่วนเรื่องช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ที่มีการทำสัญญาร่วมกันกับทางกัมพูชาในการถอนทุ่นอาวุธหนักร่วมกัน แต่ปรากฎว่าทางทหารกัมพูชามาขัดขวาง โดยอ้างว่า ทหารฝ่ายเหนือของเราไม่ทราบเรื่องและยอมให้มีการเข้าพื้นที่เข้าไปในภายหลัง โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (เอโอที) นั้น พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของฝ่ายกัมพูชา ว่าประสานงาน บริหารอะไรยังไงบ้าง ถ้าสมมติมีการขัดขวางหรือไม่ยอมทำงานร่วมกัน ก็ถือเป็นการผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้
เมื่อถามอีกว่าส่วนการถอนกำลังพลหลักของทางกัมพูชานั้น จะเป็นการสร้างภาพหรือเป็นเรื่องการตบตาฝ่ายไทยนั้น พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความจริงใจของทางฝั่งกัมพูชา ตอนนี้เดี๋ยวความจริงก็ปรากฎเพราะโซเชียลสมัยนี้มันรวดเร็ว อาจจะมีภาพความจริงปรากฎออกมาให้เห็นเอง