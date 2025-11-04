พ่อขู่บุกโรงเรียน! โวยครูประเมินลูกชาย “ไม่มีความรับผิดชอบ” เพราะขาดเรียนบ่อย

ผู้ปกครองโพสต์โวยครูประจำชั้นที่ประเมินบุตรชายว่า “ขาดเรียนบ่อย ไม่มีความรับผิดชอบ” โดยอ้างว่าลูกขาดเพราะป่วยและมีธุระจำเป็น ยอมรับลูกเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้อง แต่ไม่พอใจที่ครูตัดสินเด็กจากผลการเรียน พร้อมยกตัวเองเป็นตัวอย่างว่าแม้เรียนไม่เก่ง แต่ปัจจุบันหาเงินได้หลักแสนต่อเดือน
วันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้ปกครองรายหนึ่งโพสต์แสดงความไม่พอใจต่อการประเมินพฤติกรรมของครูที่มีต่อบุตรชาย หลังครูเขียนความเห็นว่า “ขาดเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้” ผู้ปกครองระบุว่าลูกขาดเรียนเพราะไม่สบายและมีธุระส่วนตัว ไม่ใช่เพราะไม่รับผิดชอบ
ผู้ปกครองยอมรับว่าลูกเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้องมาตลอด แต่เน้นว่าตนเองก็เคยเป็นเช่นนั้น แต่ปัจจุบันประสบความสำเร็จ หาเงินได้หลักแสน มีอิสระทางการเงิน จึงไม่เห็นด้วยที่ครูใช้ผลการเรียนหรือการขาดเรียนมาตัดสินเด็ก
ผู้ปกครองระบุว่าจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน ไม่เคยสร้างปัญหา และขู่จะไปเอาเรื่องกับครูที่โรงเรียน พร้อมฝากว่า “คนเป็นครูควรหาทางสอนเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี” มากกว่าการตัดสินเด็กจากพฤติกรรมหรือผลการเรียน