"จ๋อแจ๊ะจับโจร" โต้กลับดรามา 'เหมืองทอง'! ชี้ "หน้าที่" ที่ไม่มีใครอยากทำ เผยต้องเจอ 'ซากอุจจาระและถุงยาง' ขณะค้นหายาเสพติด

เพจ "จ๋อแจ๊ะจับโจร" ได้ออกมาโพสต์ข้อความปกป้องการทำงานของเจ้าหน้าที่ ชี้แจงว่า "ต้องเจอ...ซากอุจจาระและถุงยางอนามัย" ในขณะปฏิบัติหน้าที่ค้นหายาเสพติด ย้ำว่าเป็นการทำงานด้วยหัวใจในที่ที่ไม่มีใครอยากเจอ และขอให้ผู้คนเข้าใจว่านี่คือ "หน้าที่" ที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น
จากกรณีนครบาลร่วม บช.ปส.เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” บุกโรงแรมหรูกลางกรุง รวบกลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ มั่วสุมเสพยา 29 ราย คนไทย 28 คน และฟิลิปปินส์ 1 คน ซึ่งถูกแจ้งข้อหาแล้ว 4 คน อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล หลัง “กองบัญชาการตำรวจนครบาล” กลับใช้ข้อความในการจับกุมครั้งนี้ว่า “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง“
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เพจ "จ๋อแจ๊ะจับโจร" ได้ออกมาโพสต์ข้อความอธิบายการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า
"ถึงประเด็นดรามา
บางคนตัดสินจากภาพข่าวไม่กี่วินาที แต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราต้องเจอกลิ่นเหม็น ความสกปรก ความเสี่ยง พวกเราต้องลงไปค้นยาเสพติดท่ามกลางซากขี้และถุงยางอนามัย ไม่ใช่เพราะอยากเจอ…แต่เพราะมันคือ “หน้าที่” หน้าที่ที่ไม่มีใครอยากทำ แต่ต้องทำ#เพื่อให้คนอื่นปลอดภัย ใครจะด่าก็ไม่ว่า แต่อยากให้รู้ไว้เราทำงานอยู่บนความจริง ไม่ใช่ในคอมเมนต์ เราไม่ได้ต้องการคำชม แค่ไม่อยากเห็นการดูถูก เพราะสุดท้าย…เราก็คนเหมือนกันครับ คนที่ทำด้วยหัวใจ ในที่…ที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่เรายังอยู่เพราะมันคือ “หน้าที่ของเรา” เราไม่ได้ทำเพื่อให้ใครเข้าใจทั้งหมด แต่ทำ…เพราะมันคือหน้าที่ของคนจริงครับ"