"เป๊ก สัณชัย" เดือดจัด! "บอย ธิติพร" พูดถึง "ธัญญ่า" ลั่นเจอจะตบปากสักที

"เป๊ก สัณชัย" เดือดจัด! "บอย ธิติพร" พูดถึง "ธัญญ่า" กรณีจบความสัมพันธ์กับสามี และการทำหน้าที่แม่ ลั่นเจอจะตบปากสักที
จากกรณี “บอย ธิติพร จุติมานนท์” พูดถึง ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล ถึงกรณีจบความสัมพันธ์กับสามี พร้อมกับรายละเอียดในการทำหน้าที่แม่ ว่า "วันนี้ธัญญ่าจะมีความสุขเต็มร้อย ที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารัก ยอมไม่เล่นละครเพื่อที่จะรับส่งลูก ไม่รับงานเย็นเพราะต้องกลับไปอยู่กับลูก เธอเป็นแม่ที่เต็มที่ เธอทำอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ ให้กำลังใจนะคะธัญญ่า"
โดยล่าสุด วันนี้ (4 พ.ย.) เป๊ก สัณชัย เองตระกูล ได้แชร์โควตคำพูดของ บอย ธิติพร จากเพจ "อีจัน" พร้อมระบุข้อความอย่างดุเดือด ว่า "คว.. เสือกทุกเรื่อง สั.. เจอจะตบปากสักที รู้ดีชิบหาย เหี้..."
ซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก