﻿โฆษก ทร.ย้ำไม่ปล่อยไว้แน่ หลังรื้อบ้าน 3 หลัง จ.ตราด แต่ทหารกัมพูชาแอบเข้ามาอีก

โฆษก ทร. ย้ำ ไม่ปล่อยไว้แน่ หลังรื้อบ้าน 3 หลัง จ.ตราด แต่ทหารกัมพูชายังแอบเข้ามาอีก จากนี้จะแสดงกำลังมากขึ้น ผู้บังคับบัญชา เตรียมทั้งไม้นวมไม้แข็งรับมือแล้ว
วันที่ 3 พ.ย.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธุ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) รื้อบ้าน 3 หลัง บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด แต่ทหารกัมพูชายังไม่ยอมออกไป ว่า จากที่กองทัพเรือได้เปิดดำเนินการและทำลายบ้าน 3 หลังไปแล้ว ในครั้งนั้น ยังมีเรือนขนาดเล็กที่เป็นเรือนบริวารอีก 3-4 หลัง ซึ่งตรงนั้นยังไม่เสร็จ และปรากฏว่าหลังจากที่เรารื้อทำลายบ้าน 3 หลังไปแล้ว กัมพูชาได้ถอนกำลังออกไป แต่เนื่องจากพื้นที่นี้เข้าถึงยากลำบาก เราไม่ได้วางกำลังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้ทหารกัมพูชากกลับเข้ามาอีก และปักหลักในพื้นที่
ดังนั้นสิ่งที่ทำควบคู่กันตอนนี้คือการแสดงกำลัง และทหารเรือได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน จ.ตราด ในการปรับถนน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ถนนตรงนั้นเป็นถนนทางยุทธวิธี เชื่อมต่อถึงหน้าบ้าน 3 หลังแล้ว
“ตรงนี้ขอย้ำว่าเป็นแผ่นดินไทยชัดเจน และเขาก็ทราบดีว่ารุกล้ำเขตแดนเข้ามาที่ไทยอ้างสิทธิ์ถึง 200 เมตร และนอกจากเรื่องของการทำถนนแล้ว ในอนาคตอาจจะมีการเข้าไปแสดงกำลังบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ฝั่งตรงข้ามได้รับทราบถึงแรงกดดันที่จะมีต่อเขา นอกจากนี้ก็มีการเจรจา ซึ่ง ทาง ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการพูดคุยในหลายรอบแล้ว”
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่อว่า ผบ.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ก็ให้ข่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่ามีการพูดคุย และมีการใช้ทั้งไม้นวมไม้แข็ง ไม้นวมคือการพูดกันด้วยดี ว่าถ้าติดขัดในเรื่องของการย้ายออกจากพื้นที่ ทหารไทยก็ยินดีช่วยเหลือให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นไป แต่ถ้าไม้แข็งก็อาจจะเป็นการขอใช้มาตรการบางอย่าง ที่ทำให้เขาไม่สะดวกสบายในการอยู่พื้นที่นั้นต่อไป ซึ่งกองทัพเรือได้เตรียมไว้แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ได้มีการกำหนดเดทไลน์ไว้หรือไม่ ว่าจะต้องออกไปจากพื้นที่เมื่อไหร่ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เชื่อว่าในใจของผู้บังคับบัญชามีแล้ว แต่ไม่อยากเปิดเผย เพราะจะมีแรงกดดันในพื้นที่ และจะทำให้ฝั่งตรงข้ามรู้ตัวด้วย แต่ยืนยันว่าไม่ปล่อยไว้แน่