NT ประกาศผลประกวดภาพยนตร์โฆษณา โครงการ "NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle" ทีม Do it’s Production ม.รามคำแหง คว้ารางวัลชนะเลิศ จุดประกายอนาคตครีเอทีฟโฆษณาไทย สะท้อนพลังไอเดียคนรุ่นใหม่ เตรียมเปิดโหวต Popular Vote วันนี้ -7 พ.ย.นี้

กรุงเทพฯ - 30 ตุลาคม 2568 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศพร้อมประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา โครงการ "NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle" ณ NT Auditorium สำนักงานใหญ่ NT โดยมีผู้บริหาร NT พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการสื่อสารการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณาเข้าร่วมตัดสินและมอบรางวัล หลังจากการนำเสนอผลงานอย่างเข้มข้นจากทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Do it’s Production จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยหยิบยกเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ปีศาจมาร้อยเรียงกับเรื่องราวความเร็วของอินเทอร์เน็ตจาก my by nt โดดเด่นด้วยการบอกเล่าจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร้รอยต่อ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร Key Message ได้อย่างชัดเจนและสร้างการจดจำได้อย่างน่าทึ่ง คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
เวทีพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพ
โครงการ NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิตนักศึกษาไทยด้านการสื่อสาร, การสร้างแบรนด์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาผลงานจริงตั้งแต่การรับบรีฟ การวางแผนสื่อสาร การผลิต และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในวงการ โดยในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 110 ทีม ซึ่ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย ทีมทำไมเรายังไม่วาร์ป, Connect Gang, Do it's production, อรัมพบทฟิล์ม, Iron Will, Trio, Elevate, สุรจักรพักผ่อนหย่อนใจ, Sailor Moon และมาเฟียบางขุนเทียน ทั้งนี้ ก่อนการชิงชนะเลิศ NT ได้จัด Workshop เชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงโฆษณา ได้แก่ นันทิดา วาสนกมล Chief Growth Officer จาก IPG Media Brands รจณัณ รณษิณ Senior Creative จาก Choojai and Friends และมานุสส วรสิงห์ Co-Founder ของ Fool House Production Company Limited ร่วมให้ความรู้ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน ทีมละ 15,000 บาท รวม 150,000 บาท
ทั้งนี้ ในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เสริมทัพโดยผศ. ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาผลงานจากหลากหลายมิติ ซึ่ง นอกจากทีม Do it’s Production จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ชนะเลิศแล้ว ทีม Iron Will จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลที่ 2 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และโล่รางวัล ส่วนรางวัลที่สาม ได้แก่ ทีม อรัมพบทฟิล์ม จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และโล่รางวัล
NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle ถือเป็นโครงการที่สะท้อนบทบาทของ NT ในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยี สื่อสาร และพลังของการเรียนรู้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ NT จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตัดสินรางวัล Popular Vote โดยโพสต์ผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทีมที่เข้ารอบ ทั้ง 10 ทีมทาง Facebook: NT Digital Media Contest ให้ผู้ชมกดไลค์และแชร์ผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุด เพื่อลุ้นรางวัล Popular Vote มูลค่า 30,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง
6 พฤศจิกายน 2568
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามและร่วมโหวตผลงานโฆษณาที่ชื่นชอบมากที่สุด เพื่อลุ้นรางวัล Popular Vote ได้ที่ Facebook: NT Digital Media Contest