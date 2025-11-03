ทบ.ขอให้เชื่อมั่น แม้ถอนอาวุธหนักจากชายแดน ยังมีอาวุธสนับสนุนระยะไกลพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

โฆษก ทบ.ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น กองทัพในการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมย้ำแม้ต้องถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนตามข้อตกลงแต่ยังมีอาวุธสนับสนุนระยะไกล และกลไกเสริมหลายวิธี รับเหตุฉุกเฉิน และ คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน
วันนี้ (3 พ.ย.68) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุถึงข้อกังวลเรื่องถอนอาวุธหนัก จากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา หากกัมพูชา ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันว่า แผนการถอนอาวุธครั้งนี้ดำเนินการเฉพาะอาวุธหนัก 3 กลุ่ม ที่อาจส่งผลต่อประชาชนที่ไม่ใช้เป้าหมายทางทหาร แต่มีส่วนอื่นๆ ที่ยังคงอยู่ ทั้ง นี้ยังมีอาวุธสนับสนุนระยะไกล เพื่อปกป้องประชาชน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และมีกลไกเสริมหลายวิธี ที่สามารถปฏิบัติได้
พร้อมยอมรับว่า ในทางทหารระยะทางอาจมีผลต่อการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์หนักเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจ บ้าง แต่ยังมีองค์ประกอบสนับสนุนอื่นที่สามารถนำมาชดเชยได้ อยู่ที่วิธีบริหารจัดการรองรับต่อสถานะการณ์ฉุกเฉิน
พร้อมกันนี้แม้อาวุธบางส่วนถูกปรับออกจากพื้นที่หน้าแนว แต่ยังคงมีกองกำลังป้องกันชายแดนประจำอยู่เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และรักษาปกป้องอธิปไตย ตามปกติ
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพบกในการทำหน้าที่ปกป้อง รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ให้ได้อย่างดีที่สุด ถึงแม้บางอย่างอาจไม่สามารถสื่อสารลงรายละเอียดได้มาก เพราะด้วยบรรยากาศ ภายใต้สภาพแวดล้อมในห้วงนี้