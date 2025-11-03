ยกย่องความดี! “กัน จอมพลัง” รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ลั่นจะไม่ทำให้รางวัลต้องผิดหวัง

“กัน จอมพลัง” ขึ้นรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ในรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม” เจ้าตัวขอบคุณทุกกำลังใจ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ของ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้เผยภาพเจ้าตัวเองขณะขึ้นไปรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ให้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม”
พร้อมระบุข้อความว่า “ผมได้รับรับเลือกจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมให้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งก่อนมางานผมให้ทีมงานยืนยันกับรางวัลว่ายังอยากให้ผมรับรางวัลใช่ไหมเพราะผมตอนนี้มีทั้งคนรักและคนที่ไม่ชอบ
ทางรางวัลก็ยืนยันว่าอยากให้ผม ผมจึงเดินทางมารับรางวัลจากตอนแรกที่อยากหยุดอยากเลิก แต่สิ่งนี้กลับเป็นกำลังใจจากคนที่เห็นผลงานผมและยังมีคนที่อยากให้ผมทำต่อไป
ถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะกลับไปช่วยสังคมครับไม่ให้รางวัลนี้ต้องผิดหวังครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณที่ทำให้รู้สึกอยากทำต่อและขอบคุณ FC ทุกคนที่เคียงข้างผมในทุกช่วงเวลาครับ