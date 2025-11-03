"ทลายเหมืองทอง" เป็นเหตุ! ชาวเน็ตเดือด ประณามตำรวจ-สื่อ ใช้คำเหยียดเพศ ชี้อคติร้ายแรงไม่แพ้ยาเสพติด

กรณีตำรวจนครบาลและ บช.ปส. เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” บุกรวบกลุ่มชายรักชาย 29 ราย มั่วสุมเสพยาในโรงแรมหรู ซึ่งกลายเป็นประเด็นวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เนื่องจากมีการใช้ชุดคำที่ส่อไปในทางเหยียดเพศ จนชาวเน็ตทนไม่ไหวออกมาโพสต์ประณามทั้งสำนักงานตำรวจและสื่อมวลชนหลายสำนัก ที่ใช้คำอคติล้าหลัง เช่น "ทลายเหมืองทอง" และ "ทำลายปาร์ตี้สายเหลือง" ในการปฏิบัติการและพาดหัวข่าว พร้อมตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณสื่อ และชี้ว่าการส่งต่อความเกลียดชังผ่านการใช้คำในองค์กรราชการและสื่อเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง
จากกรณี นครบาล ร่วม บช.ปส.เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” บุกโรงแรมหรูกลางกรุง รวบกลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ มั่วสุมเสพยา 29 ราย คนไทย 28 คน และฟิลิปปินส์ 1 คน ซึ่งถูกแจ้งข้อหาแล้ว 4 คน อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล หลัง “กองบัญชาการตำรวจนครบาล” กลับใช้ข้อความในการจับกุมครั้งนี้ว่า “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง“
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 พ.ย. "คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์" พิธีกร, Content Creator และ นักแสดง ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีการนำเสนอข่าวและการปฏิบัติการของตำรวจในการเข้าจับกุมปาร์ตี้ของกลุ่มชายรักชายที่มีการใช้สารเสพติด พร้อมเรียกร้องให้สื่อและตำรวจควรให้คำตอบเกี่ยวกับการใช้คำที่สะท้อนอคติล้าหลัง และชี้ว่าการส่งต่ออคติและความเกลียดชังผ่านการใช้คำในองค์กรราชการและสื่อเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่แพ้ยาเสพติด โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ขอประณาม มติชน ข่าวสด เวิร์คพอยต์ ช่องเจ็ด อีจัน เดลินิวส์ เรื่องการใช้คำพาดหัวข่าว "ทลายเหมืองทอง" ในข่าวสลายปาร์ตี้กลุ่มเกย์และบุกจับการใช้สารเสพย์ติดและขอประณาม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 และ พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศอ.ปส.ตร., ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น., บก.น.5 และ บช.ปส.
ตำรวจทั้งหมดเหล่านี้ ถึงกับตั้งชื่อ "บุกประตูหลัง" ปฏิบัติการนี้ว่า “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” ในการบุกจับกุม และในเนื้อข่าว ถึงกับแปะชื่อทุกคนเพื่อสร้างผลงานนี้เลยทีเดียว
คำถามไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติงานตามกฎหมาย คำถามคือ ถ้าเป็นปาร์ตี้เสพยาของชายหญิง ซึ่งมีเช่นกัน พวกคุณจะใช้คำเหล่านี้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หลายข่าวก๊อปแหล่งข่าวมาใช้พร้อมกันแบบอักษรต่ออักษร โดยไม่มีการปรับคำ และให้พื้นที่การสร้างผลงานผ่านชุดคำอคติที่ล้าหลังไปหลายสิบปีแบบนี้ได้อย่างไร กองบรรณาธิการควรมีคำตอบ
ส่วนบรรดานายตำรวจทั้งหลาย หวังว่าการปฏิบัติการ "ทำลายปาร์ตี้สายเหลือง" ของท่าน ที่ดาหน้ามาแปะผลงานใส่ชื่อท้ายรายงานกันขนาดนี้ จะสามารถ "ปราบยาเสพติดได้สิ้น" อย่างที่ท่านตั้งใจ พื้นที่ของท่านคงขาวสะอาดมากมายเลยหลังจากนี้ ซึ่งรอบการจับกุม เป็นรอบเดียว กลุ่มเดียวกับสลายปาร์ตี้ทองหล่อปีที่แล้วอีกด้วย ช่างเหมาะเจาะ จับซ้ำจับซากเลยเหรอ แปลกดี
ยาเสพติดเป็นภัยสังคมที่น่ารังเกียจ ยินดีที่ทลายได้ แต่สิ่งที่น่ารังเกียจและแพร่เชื้อได้ยิ่งกว่า คือการส่งต่ออคติและความเกลียดชัง ใส่สีตีไข่ และใช้การเหยียดเพศ ฝังลงไปในระดับการใช้คำในการทำงานขององค์กรข้าราชการและสื่อจะเฝ้าดูองค์กรเหล่านี้ เวลาเรียกร้องจรรยาบรรณสื่อ และขออย่าเหมารวมตำรวจเวลาโดนด่านะฮะ แคปไว้หมดแล้ว"