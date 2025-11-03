เพจดังเตือน! รีบเช็กด่วนก่อนเลือกตั้ง หลังพบชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งที่ไม่เคยสมัคร

เพจ “Drama-addict” โพสต์เตือน หลังมีลูกเพจหลายคนพบชื่อถูกสวมสิทธิเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยไม่รู้ตัว แนะตรวจสอบสถานภาพสมาชิกพรรคทางเว็บไซต์ กกต. เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็รู้ผลได้ทันที หากพบข้อมูลผิด รีบแจ้ง กกต. ให้แก้ไขก่อนวันเลือกตั้งจะมาถึง
วันนี้ (3 พ.ย.) เพจ “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ลูกเพจแจ้งมาหลายคนว่า ลองเข้าไปเช็คในเว็บนี้ จู่ๆก็ปรากฏว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกมาก่อนเฉยเลย ใกล้เลือกตั้งแล้ว พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเช็คกันให้ดีด้วยนะครับ
จากกรณีที่มีประชาชนบางรายถูกสวมสิทธิเป็นสมาชิกพรรคการเมือง วันนี้เรามีวิธีตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองทางออนไลน์ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็รู้ผลได้ทันที
วิธีตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคการเมือง
1. เข้าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เว็บไซต์ https://party.ect.go.th/services/member-check
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. กดตรวจสอบ
4. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสถานภาพสมาชิกพรรคการเมือง ว่าเราได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่
หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้พรรคการเมืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไปติดต่อหรือส่งหลักฐานได้ที่ โทร 02-1418486-92 โทรสาร. 02-1438585”