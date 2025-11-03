โป๊ะแตก! นักศึกษารัฐศาสตร์ฯ ชูป้ายกล่าวหา อภิสิทธิ์สั่งฆ่า - ยันไม่รับศาลไทย, ลั่น 'เรียกร้องในสิ่งที่หนูเชื่อ' ไม่ใช่หาความจริง

ปฏิพล อภิญญานกุล คอลัมนิสต์ดัง วิเคราะห์คลิป 26 นาที ที่กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ชูป้ายถามปมสลายชุมนุมปี 53 กับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยชี้ว่า การตั้งคำถามของนิสิตวนอยู่แค่คำกล่าวหา ทั้งที่ผลสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์แล้ว ขณะเดียวกัน ตั้งข้อสงสัยว่า "มีการเตี๊ยม" ระหว่างนิสิตกับสำนักข่าวประชาไท พร้อมวิจารณ์กิริยาของนิสิตบางคนที่แสดงออกอย่างเหยียดหยาม พร้อมปิดท้ายด้วยคำพูดของนิสิตที่ยอมรับว่า "เรียกร้องในเรื่องที่หนูเชื่อ" ไม่ใช่การหาความจริง
วันนี้ (3 พ.ย.) ปฏิพล อภิญญานกุล นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กลุ่มนิสิตจุฬาฯ เข้าไปประท้วงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก่อนการบรรยายพิเศษ โดยผู้เขียนแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับ "การรับรู้" และ "การแสดงออก" ของนิสิตกลุ่มดังกล่าว โดยผู้โพสต์ได้ระบุคำคมสั้นๆว่า "สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล" เพื่อสรุปพฤติกรรมของนิสิตกลุ่มนี้ ทั้งนี้ คุณปฏิพล ได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อวานตอนดึก ได้เห็นคลิปวีดีโอ 26 นาที ของเพจประชาไท .. เห็นแล้วสะอื้น
ไม่ได้สะอื้นเพราะมีเหตุการณ์เศร้าสลดอันใด แต่สะอื้นต่อ "การรับรู้" และ "การแสดงออก" ของนิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์ ของจุฬา ฯ มาดูเรื่องราวนี้สั้น ๆ กัน .. ที่จริงเรื่องเหตุการณ์ประท้วงของคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2553 มันมีรายละเอียดที่ยาว .
แต่ขอตัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชูป้ายกล่าวหาว่า คุณอภิสิทธิ์ สั่งฆ่า เท่านั้น . มาเขียนเล่า
...
เมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ เดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้นักศึกษาปริญญาเอก ของจุฬาฯ ฟัง , และได้มีนักศึกษาปริญญาตรีมาชูป้าย "สลายการชุมนุม คนสั่งฆ่าอยู่นี่" ถ่ายคลิปโดยสำนักข่าว "ประชาไท" โดยความตั้งใจแรก คิดจะแอบถ่ายอภิสิทธิ์อยู่ไกล ๆ , พอคุณอภิสิทธิ์เดินเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มคนชูป้าย (4-5 คน) คนที่แอบถ่ายจึงเดินเข้ามาถ่ายใกล้ ๆ
ย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น ..
ประชาไท เป็นสำนักข่าวเดียวที่สามารถถ่ายคนพ่นสียกเลิก ม.112 ที่กำแพงวัดพระแก้วได้ และเร็ว ๆ นี้อีกเช่นกัน ประชาไท ก็สามารถถ่ายป้ายต่อต้านแม่ทัพกุ้ง (อดีตแม่ทัพภาคที่ 2) ที่จะไปบรรยายที่ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ .
ประชาไท จึงเป็นสำนักข่าวเดียว ที่มีญาณพิเศษ อันจะรู้ว่าใครจะไปขึ้นป้ายต่อต้านใครที่ไหน โดยที่สำนักข่าวอื่น ๆ ไม่รู้ด้วย
ทั้งคนถ่าย ทั้งคนพ่นสี ทั้งคนติดป้าย น่าจะนั่งแท็กซี่คันเดียวกัน
เอาละ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึง "มุมกล้อง" ของคลิปนี้
มาดูย่อ ๆ เรื่องราวในคลิปก่อน
ในวีดีโอยาว 26 นาที . คุณอภิสิทธิ์พยายามจะอธิบายเหตุการณ์เมื่อปี 2553 ให้กับเด็กนักศึกษากลุ่มนี้ ซึ่งตอนนั้นพวกเธอก็คงอยู่ในวัย 4-6 ขวบ อภิสิทธิ์ บอกว่า เขาถูกฝ่ายต่าง ๆ สอบสวนถึง 4-5 ฝ่าย ... อาทิ ป.ป.ช , กรมสอบสวนคดีพิเศษ , คณะกรรมการอิสระ (คอป.) , และในชั้นศาลทั้ง 3 ศาล ผลสรุปคือ ทุกฝ่ายเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้สั่งฆ่าคน ตามที่ถูกกล่าวหา
ที่สำคัญหลังจากอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี / อำนาจในการทำงานสั่งการ เร่งงาน ตรวจสอบ ก็คือรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ รัฐบาลของคนเสื้อแดงแท้ ๆ
สิ่งที่เกิดก็คือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ขู่อภิสิทธิ์ว่า โทษของเขาคือประหารชีวิต
พอขู่เสร็จ ก็ยื่นเงื่อนไข .. ถ้าไม่อยากถูกโทษประหารชีวิต ก็ควรร่วมยกมือผ่านให้กับ "พรบ.นิรโทษกรรม สุดซอย"
ซึ่งก็คือนิรโทษกรรมการกระทำผิดให้ทุกคน ให้อภิสิทธิ์ และให้ทักษิณ (คดีคอร์รับชั่น) ให้แกนนำเสื้อแดง ให้คนที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์ เผาศาลากลางในจังหวัดต่าง ๆ
คุณอภิสิทธิ์ปฎิเสธข้อเสนอ พรบ.นิรโทษกรรมนี้ . ด้วยหวังใช้อภิสิทธิ์เพียงคนเดียว แลกกับฝ่ายตรงกันข้ามเป็นร้อยคน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ดีดลูกคิดรางแก้ว หวังกินรวบทั้งกระดาน
อภิสิทธิ์ จึงยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งถ้าผลการสอบสวนและตัดสินว่าเขาผิด เขาก็ยอมเดินเข้าคุก
ประมาณ 5 ปีต่อมา . การสอบสวนของคณะกรรมการต่าง ๆ หลายคณะ รวมทั้งศาลทั้ง 3 ชั้นศาล .. สรุปคือ คุณอภิสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามกฏหมาย ไม่ได้เป็นคนออกคำสั่งฆ่าผู้ชุมนุม
ที่สำคัญที่สุดก็คือ มี "กลุ่มชายชุดดำ" ใช้อาวุธ อยู่ร่วมกับผู้ชุมนุมในครั้งนั้น อันเป็นการชุมนุมที่ตั้งใจให้เกิดความรุนแรง และเป็นครั้งแรก ที่เจ้าหน้าที่ถูก "อาวุธสงคราม" ยิงตาย จากการชุมนุม
ตรงนี้ นิสิตที่ชูป้าย กลับไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย ดูเหมือนเธอถูกป้อน "ข้อมูลเฉพาะ" เท่านั้น
เพราะในแต่ละถ้อยคำที่พูด มีแต่คำว่า คุณสั่งฆ่าประชาชน . คุณต้องรับผิดชอบ . พูดวนเหมือนแผ่นเสียงเก่าตกร่อง
โดยเฉพาะ ผู้หญิงที่นั่งหันหลังใกล้กล้อง ย้อมผมสีทอง ผูกโบว์สีขาว
กิริยาที่ไม่สมกับการเป็นนิสิต "ส่อ" ออกมาชัดเจน (ดูในภาพประกอบ มีภาพเล็กแทรกอยู่)
เมื่อคุณอภิสิทธิ์อธิบาย เธอจะหันมายิ้มแสยะให้กับกล้อง และแลบลิ้นให้กล้องดู
คำถามก็คือ ? ทำไมกล้องหรือมือถือที่ถ่ายต้องอยู่ตรงนั้น เยื้องอยู่ข้างหลังเธอคนนี้
โดยจับภาพอภิสิทธิ์อย่างเดียว .. เพราะตั้งใจจะต้อน ด้อยค่า ให้อภิสิทธิ์จนมุม หรือเสียคน
เสียดาย คุณอภิสิทธิ์เหนือชั้นกว่าเยอะ ..
ดูแล้วคล้ายกรณี อาจารย์อานนท์ สอนเด็กหญิงรุ้ง ปนัสยา ออกอากาศ
เรื่องมันยาว เดี๋ยวจะแปะลิงค์วีดีโอในคอมเมนต์ไว้ ให้ไปดูกันเอง ..
แต่ผมกำลังให้คนอ่านและคนดูวีดีโอ สังเกตุกิริยาของเด็กรุ่นใหม่ .. ทำไมต้องแสยะยิ้ม ส่ายหน้าแบบเหยียด ๆ และ "แอคชั่น" สีหน้าดูแคลนอีกฝ่าย มาทางมุมกล้อง เสมอ ๆ
นั้นแสดงว่า มีการเตรียมการร่วมกันล่วงหน้า ระหว่างนิสิตที่ชูป้าย กับสำนักข่าวประชาไท
...
ไม่แค่นั้น นิสิต.ผมทอง หน้าอวบคนนั้น ยังเย้ยหยันกระบวนการศาลยุติธรรมของไทย
ว่า .. ศาลจับแต่คนจน ไม่จับหรือตัดสินความผิดให้ผู้มีอำนาจหรือคนรวย
เธอบอก เธอไม่ยอมรับศาลไทย ไม่ยอมรับกระบวนการต่าง ๆ ของราชการไทย ประเทศไทยแย่มาก
(ผมอยากถาม เธอยอมรับกระบวนการสอบเข้าจุฬาฯ ไหม . จะยอมรับในกระบวนการให้เกรดจบ ของมหาวิทยาลัยไหม)
เอาละตัดมาตอนใกล้จะจบ เพื่อความกระชับเนื้อที่
อ.ไชยันต์ ไชยพร บอกเหตุผล ที่เชิญคุณอภิสิทธิ์มาบรรยาย ว่า
เพราะเป็นอดีตนายกฯ ที่มีอิสระในความคิดและการทำงานเพียงคนเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากทักษิณหนีออกต่างประเทศ
นิสิตผมทอง แสยะยิ้มคนนั้น ถามว่า คือยังไง
อ.ไชยันต์ อธิบายว่า .. ก็มีนายกฯต่อ ๆ มาหลายคน เช่น ยิ่งลักษณ์ สมชาย สมัคร เศรษฐา (แพทองธาร ด้วยครับ) .. ต่างไม่มีอิสระในการตัดสินใจด้านนโยบาย
นิสิตสตรีคนนั้น ถาม อาจารย์หมายถึง .. อดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่า ขึ้นอยู่กับทักษิณหรือ / แล้วพวกเธอก็พากันหัวเราะ ตลก ขำ ที่อาจารย์ไชยันต์วิเคราะห์แบบนั้น
● พวกเธอคงคิดว่า พวกเธอเก่ง พวกเธอมีข้อมูลและศึกษาข้อมูลเหล่านี้มานานมาก
อาจจะรู้ตั้งแต่พ่อแม่ของพวกเธอเพิ่งจะจีบกัน เธอรู้อะไรมากมายตั้งแต่เธอยังไม่เป็นวุ้น .
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ไชยันต์รู้มา คงใช้เวลาศึกษาน้อยกว่าพวกเธอ
● นิสิตผมทองและพวก จึงใช้เสียงเยาะเย้ย เพื่อเป็นเกียรติ์ให้อาจารย์
ส่วนอาจารย์ไชยันต์ก็ใจเย็น บอกว่า ไปเขียนข่าวได้เลยครับ ว่าผมพูดเช่นนี้
(คำว่าเช่นนี้ .. หมายถึง อดีตนายกฯเหล่านั้นไม่มีอิสระ อยู่ภายใต้อำนาจ หรือเงา ของทักษิณ : ผู้เขียน อธิบายความ)
พูดคุยกันอยู่นาน .. พวกเธอก็ตั้งเป้าให้คุณอภิสิทธิ์ผิดให้ได้ .. ให้ยอมรับว่าเป็นคนสั่งฆ่าให้ได้ และหลายครั้งที่หลุดคำพูดว่า อภิสิทธิ์คือนักโทษ คือคนทำผิด คนสั่งฆ่า
คุณอภิสิทธิ์ก็ใจเย็น มองออกว่านิสิตเหล่านี้ รู้น้อยมาก จนแทบจะไม่รู้เลย ..
ดูได้จากคำถาม วิธีถาม คือถามอย่างไม่รู้ .. แต่ใช้วิธีส่ายหน้า แสยะปาก และแลบลิ้นใส่ โต้ตอบข้อมูลที่อธิบาย
ถ้าผมนั่งตรงนั้น จะทดสอบพวกเธอง่าย ๆ . จะถามว่า - ผลสอบสวนของป.ป.ช. และของคณะกรรมการอิสระ ตรงไหนที่น้อง ๆ คิดว่า มันควรมีการสอบสวนเพิ่ม
คิดว่าในข้อไหน ที่ควรรื้อคดีขึ้นมาใหม่ .. ตอนนั้นประธานปปช. หรือประธานคณะกรรมการสอบสวนเป็นใคร
ถามแค่นี้แหละ ดูซิพวกเธอได้อ่านข้อมูลมาก่อนจะชูป้ายไหม .
ถ้ายังบอกข้อพิรุธในคดีไม่ได้ หรือบอกประธานคณะกรรมการคือใคร มาจากไหนไม่ได้ .. ก็แสดงว่า ไม่รู้อะไรเลย
เพียงแต่ต้องการใช้ประเด็นมีคนตายจากการชุมนุม มาตั้งแง่เล่นงาน ..
โดยเตี้ยมกับทีม เพื่อสร้างภาพแอบถ่าย .. พอคุณอภิสิทธิ์เดินตรงมา จำต้องวิ่งเข้ามาถ่ายจริง
ตอนจบซิ น่าขันที่สุด .. !
คือ 1. เมื่อไม่สามารถทำให้อภิสิทธิ์กลายเป็นนักโทษ คนผิด ตามที่ตนตั้งเป้า .
และ 2.
ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ อ.ไชยันต์ พูดถึงนายกรัฐมนตรีที่มีอิสระในการตัดสินใจ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ลมปีกของทักษิณ
และ 3.
คุณอภิสิทธิ์ เสนอแนะให้นิสิตไปเรียกร้องความรับผิดชอบต่อคนที่ทำให้กลุ่มชุมนุมพันธมิตร ตาย และกลุ่มชุมนุมกปปส ตาย ด้วย . เพราะคนตายเหล่านั้นก็มีความหมาย
เท่านั้นแหละ .. เธอคนนั้นพลันตกมัน ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวหงุดหงิด ต่อคุณอภิสิทธิ์ จึงสวนน้ำเสียงขึ้นว่า
คุณไปเรียกร้องกันเองเลย #หนูเรียกร้องในเรื่องที่หนูเชื่อ คุณให้คนเป่านกหวีดไปเรียกร้องเลย
* จบแบบโป๊ะแตก . อ้าว ! เรียกร้องในสิ่งที่หนูเชื่อ
นึกว่า เรียกร้องเพราะต้องการหาความจริง
...
ในคลิปวีดีโอ 26 นาที 41 วินาที
ผมสรุปได้สำนวนไทย สำนวนเดียวว่า
"#สำเนียงส่อภาษา #กิริยาส่อสกุล""