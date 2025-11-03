"เนเน่" เล่าเหตุการณ์ตรงหน้า! "อภิสิทธิ์" เปิดโต๊ะเคลียร์นิสิตจุฬาฯ ถามปมสลายชุมนุมปี 53

รัดเกล้า สุวรรณคีรี เผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่กลุ่มนิสิตจุฬาฯ เข้าไปถือป้ายและขอคำชี้แจงจาก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก่อนเริ่มบรรยาย โดยคุณอภิสิทธิ์กล่าวกับ รปภ.ว่า "อย่าไปกีดกัน" และเลือกนั่งพูดคุยตอบคำถามกับกลุ่มนิสิตอย่างเปิดเผยนานกว่า 20 นาที ย้ำให้สังคมดูคลิปเต็มเพื่อรับรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด
จากกรณีนิสิตจุฬาฯ ถือป้าย "สลายการชุมนุม 53 คนสั่งฆ่าอยู่นี่" ทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง ระหว่างที่ 'อภิสิทธิ์' มาบรรยายพิเศษที่คณะรัฐศาสตร์ ด้านอดีตนายกฯ ใช้เวลาชี้แจงนาน 20 นาที ยันไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา คดีสลายการชุมนุมยกฟ้องหมดแล้วทุกศาล ไม่เคยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 พ.ย. รัดเกล้า สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนอยู่ในกิจกรรม Policy Talk ที่เชิญคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี มาบรรยาย โดยได้ระบุข้อความว่า
"เพราะอยู่ในเหตุการณ์จริง อภิสิทธิ์นิสิตจุฬาฯ …เลยอยากเล่าให้ฟังค่ะ
วันนี้เนเน่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ที่ด้านล่างคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนที่การบรรยายในห้องจะเริ่มขึ้นไม่นานค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่กลุ่มน้องๆ นิสิตจุฬาฯ ประมาณ 5-6 คน เข้ามาถือป้ายแสดงออกและขอคำชี้แจงจาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เกี่ยวกับกรณีสลายการชุมนุมปี 53 ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงมีคำถาม และอยากฟังจากเจ้าตัวโดยตรง
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ สื่อประชาไท ที่บันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่คลิปให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Policy Talk หัวข้อ “นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” จัดโดย ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร ในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ (CU-DriPP) ซึ่งเนเน่เองก็กำลังศึกษาอยู่พอดีค่ะ
อาจารย์ไชยันต์ได้เชิญคุณอภิสิทธิ์มาเป็นผู้บรรยายคนแรกของซีรีส์ Policy Talk (จากทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งการคัดเลือกผู้มาบรรยายเป็นการหารือร่วมกันระหว่างคณะนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรและอาจารย์ไชยันต์) เนื่องจากท่านเป็นหนึ่งในอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความอิสระในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในผู้นำทางการเมืองของไทยยุคหลัง ในความเห็นของอาจารย์ไชยันต์
เหตุการณ์ในวันนี้... ทั้งคณะอาจารย์ และคณะนักศึกษาปริญญาเอกไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยว่าน้องๆ นิสิตประมาณ 5-6 คน จะเข้ามาถือป้ายใส่แขกรับเชิญของพวกเราเช่นนี้ ทั้งนี้ (ดูได้จากในคลิป) พี่ๆ ทีม รปภ.พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ พยายามเข้าดูแลสถานการณ์ แต่คุณอภิสิทธิ์กลับพูดกับเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพ (พร้อมแตะที่แขน รปภ.เบาๆ) ว่า...
“ไม่เป็นไรครับ ให้เขาแสดงออกเถอะ อย่าไปกีดกัน”
จากนั้นท่านได้ชวนน้องๆ มานั่งพูดคุยกันที่ม้านั่งบริเวณใกล้ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบกันตรงไปตรงมา การสนทนานั้นกินเวลาประมาณ 20 กว่านาที โดยหนึ่งในน้องนิสิตได้ขออนุญาตบันทึกเสียงและวิดีโอไว้ คุณอภิสิทธิ์ไม่ติดขัดใดๆ ซึ่งเราก็เพิ่งมารู้กันภายหลังว่ามีสื่อประชาไทมารวมอยู่ในกล้องของน้องๆ นิสิตด้วย
สำหรับเนเน่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นตั้งแต่เริ่มจนจบ อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปเต็มจากประชาไทด้วยตาของตัวเอง เพื่อรับรู้บรรยากาศและข้อเท็จจริงทั้งหมดในแบบที่มันเป็นจริงๆ เพราะบางครั้ง… “สิ่งที่เราเห็นผ่านบางมุม อาจไม่ใช่เรื่องทั้งหมด” การได้ฟังจากต้นเหตุการณ์ ย่อมดีที่สุดเสมอค่ะ เนเน่ขอแชร์คลิปฉบับเต็มไว้ตรงนี้ค่ะ
.
🎬 คลิปเต็มจากประชาไท - เหตุการณ์นิสิตจุฬาฯ ขอคำชี้แจงคุณอภิสิทธิ์
https://youtu.be/EjHzPh95PyM?si=gG1UqEZJSHpVw2YO
ไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไร… สิ่งสำคัญคือการฟังกันด้วยเหตุผล และใช้วิจารณญาณบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง"