"เนมวี" แร็ปเปอร์มาเลเซีย เจ้าของเพลงดัง Thai Cha Cha ถูกจับกุมฐานครอบครองยาเสพติด

ผู้การตำรวจกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ยืนยันจับกุม “เนมวี” แร็ปเปอร์ชาวมาเลเซีย เจ้าของเพลง Thai Cha Cha อันโด่งดัง หลังตรวจค้นพบยาเสพติด 9 เม็ด สงสัยว่าเป็นยาอี และตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย เจ้าตัวปฏิเสธก่อนประกันตัว นัดพิจารณาคดี 18 ธ.ค. ด้านเจ้าตัวปฏิเสธและไม่มีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์สาวไต้หวัน
วันนี้ (3 พ.ย.) รายงานข่าวจาก เว็บไซต์นิวสเตรทไทมส์ (NST) สื่อของมาเลเซีย รายงานว่า ดาโต๊ะ ฟาดิล มาร์ซุส ผู้บัญชาการตำรวจนครกัวลาลัมเปอร์ ยืนยันว่าแร็ปเปอร์ชาวมาเลเซีย “วี เม็ง ชี” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เนมวี” (Namewee) ถูกตั้งข้อหาจากการเสพและครอบครองยาเสพติด โดยนายวีถูกจับกุมเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 ต.ค. ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย จากการตรวจค้นพบยาเม็ด 9 เม็ด ซึ่งสงสัยว่าเป็นยาอี (Ecstasy) นอกจากนี้ ผลตรวจสารเสพติดในร่างกายของวีพบว่าเป็นบวกต่อสารแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เคตามีน และ THC (สารออกฤทธิ์ในกัญชา) อีกด้วย
โดยเมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายวีถูกตั้งข้อหา 2 ข้อหา ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดอันตราย ว่าด้วยการครอบครองและการเสพยาเสพติดของมาเลเซีย โดยมาตรา 39A(1) ระบุโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และโบยได้ไม่เกิน 9 ครั้ง หากศาลพิพากษาว่ามีความผิด ส่วนมาตรา 15(1)(a) ว่าด้วยการเสพยาเสพติด กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งนายวีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับการประกันตัว โดยต้องมีผู้ค้ำประกันหนึ่งรายต่อหนึ่งข้อหา ศาลกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่ 4,000 ริงกิต (ประมาณ 30,844 บาท) ต่อข้อหา ศาลได้นัดฟังการพิจารณาคดีในวันที่ 18 ธ.ค.
เมื่อวานนี้ (2 พ.ย.) นายวีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเสพและครอบครองยาเสพติด ซึ่งเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของ “ไอริส เซียะ” หรือ เนิร์ส ก๊อดเดส (Nurse Goddess แปลเป็นไทยว่า เทพธิดาพยาบาล) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไต้หวัน ขณะเดินทางเยือนมาเลเซีย โดยในโพสต์อินสตาแกรมนายวีระบุว่า เขามั่นใจว่าความจริงจะปรากฏหลังจากการสอบสวนของตำรวจเสร็จสิ้นภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า
อีกด้านหนึ่ง เฟซบุ๊ก Namewee 黃明志 เผยแพร่ข้อความเมื่อวันที่ 2 พ.ย. เวลา 14.17 น. ตามเวลาที่ระบุในเฟซบุ๊ก ระบุเป็นภาษาจีน แปลเป็นไทยความว่า "เห็นข่าวที่สื่อตีพิมพ์เรื่องนี้อีกครั้ง ผมรู้สึกหงุดหงิดมาก และก็ได้รับความห่วงใยจากหลายคน ดังนั้นผมขอตอบทุกคนในคราวเดียวที่นี่เลย
ผมไม่ได้เสพยา และไม่ได้ครอบครองยาเสพติด อย่างมากก็แค่ช่วงนี้ดื่มเหล้ามากหน่อยเท่านั้น ใครจะเชื่อก็เชื่อ ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ ยังไงรอให้รายงานของตำรวจออกมาก็จะรู้ความจริง คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน
ที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ตอบ เพราะคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวน พวกเรายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเรายังถูกแบล็กเมล์ ด้วย ถ้าพวกคุณอยากจะ “เล่นต่อ” อีก เราก็พร้อมจะสู้จนถึงที่สุด
สำหรับการเสียชีวิตของ Iris Hsieh (เว่ยซิน) ผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง - RIP รถพยาบาลมาช้าเกือบชั่วโมง ผมไม่เข้าใจเลยว่า “เบอร์ 999” มีไว้ทำไม โทร.ไปถามแล้วยังถูกต่อว่าอีก... เฮงซวย"
สำหรับนายวี เม็ง ชี หรือเนมวี วัย 42 ปี เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เกิดที่เมืองมัวร์ รัฐยะโฮร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัยหมิงชวน ในเมืองเถาหยวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวัน เป็นแร็ปเปอร์ชาวมาเลเซียที่มีความสามารถทั้งแร็ปเปอร์ นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักแสดง สร้างชื่อเสียงจากเพลง "You're Not Red" แต่หนึ่งในเพลงที่ติดหูชาวมาเลเซียคือเพลง Thai Cha Cha ฟีเจอริ่งกับ บี้ เดอะสกา (นายกฤษณ์ บุญญะรัง) เผยแพร่เมื่อปี 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหลงรักสาวไทย พร้อมบรรยายซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทย โดยมีผู้ชมมิวสิกวิดีโอผ่านยูทูบกว่า 41 ล้านวิว และนิยมนำมาใช้เป็นเพลงประกอบคลิปเวลามาเที่ยวเมืองไทยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ