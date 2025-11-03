“บก.ลายจุด” ตอก “อภิสิทธิ์” ปฏิเสธความจริง กปปส.คือ “ร่างที่สอง” ของประชาธิปัตย์ เตือนแผลเก่าจะถูกขุดคุ้ยในเลือกตั้งหน้า

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” นักกิจกรรมการเมือง ออกมาวิจารณ์ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อย่างรุนแรง หลังอดีตนายกฯ ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ กปปส.เมื่อถูกนิสิตจุฬาฯ ตั้งคำถาม โดยยืนยันว่า กปปส.คือ “ร่างที่สองของพรรคประชาธิปัตย์” ที่ใช้กลไกพรรคเกือบทั้งหมด ตั้งแต่แกนนำถึงมวลชน ในขณะที่อภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
จากกรณีนิสิตจุฬาฯ ถือป้าย "สลายการชุมนุม 53 คนสั่งฆ่าอยู่นี่" ทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง ระหว่างที่ 'อภิสิทธิ์' มาบรรยายพิเศษที่คณะรัฐศาสตร์ ด้านอดีตนายกฯ ใช้เวลาชี้แจงนาน 20 นาที ยันไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา คดีสลายการชุมนุมยกฟ้องหมดแล้วทุกศาล ไม่เคยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (3 พ.ย.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความ วิจารณ์ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เกี่ยวกับการปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ กปปส.เมื่อถูกถามโดยนักศึกษาจุฬาฯ เป็นการวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ทางการเมืองของอภิสิทธิ์ ทั้งนี้ บก.ลายจุดได้ระบุข้อความว่า
"เมื่ออภิสิทธิ์ตอบคำถาม นศ.จุฬาฯ เรื่อง กปปส. เขาตอบกลับมาว่า "ผมและ กปปส.ไม่ได้อยู่ด้วยกัน"
ข้อเท็จจริงคือ กปปส.นั้นเป็นร่างที่สองของประชาธิปัตย์ที่ลงมาสู้บนถนน และอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคในเวลานั้น องคาพยพของ กปปส.ตั้งแต่แกนนำยันมวลชน ล้วนใช้กลไกของพรรคประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมด
การปฏิเสธเสียงแข็งแล้วหันหน้าเดินจากไปของอภิสิทธิ์คือการสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อย่างชัดเจน คือ การโกหกและไม่ยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาด
และต่อให้อภิสิทธิ์จะใช้กลไกปกป้องตนเองอย่างไรก็ตาม เรื่องทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 และการเคลื่อนไหวของ กปปส.ได้อยู่ในบันทึกความทรงจำของประชาชนอย่างกว้างขวาง
น่าเสียดายที่คุณอภิสิทธิ์ประเมินตนเองสูงไปในการกลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้ง และคิดว่าความอัปยศที่ตนเองได้ร่วมกระทำไว้จะไม่สามารถเอาผิดแกได้
ก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ในหลายเวทีตอนที่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า "ความรับผิดชอบทางการเมืองต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย"
เชื่อว่าตลอดการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า แผลเก่าของแกคงถูกขุดขึ้นมาตลอดการหาเสียง ให้เตรียมรับแรงกระแทกอีกครั้ง"